Darko je Anno lovil 10 let

Skrbno izbran in žanrsko raznovrsten program: baletne, operne in gledališke predstave, muzikali, komorni in simfonični koncerti, mednarodna likovna kolonija, mojstrski tečaji, otroške in mladinske delavnice, Ljubljana Festival na Ljubljanici in še mnogo več nas čaka to poletje. Darka Brleka, direktorja in umetniškega vodjo Festivala Ljubljana, pred uradnim začetkom preveva optimizem. »To je napoved vročega poletja. Prepričan sem, da bo izjemno poletje. Samo vreme nam lahko povzroča težave, ampak tudi za to bomo poskrbeli,« reče pomenljivo in namigne na rezervne lokacije ter rezerv...