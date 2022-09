Danes Tivoli, jutri Stožice

Nina Pušlar me povabi na premiero videospota Prste stran v ljubljansko šov-restavracijo Nebo. In že zdaj lahko rečem, da si bomo po ducatu njenih hitov, kot so To mi je všeč, Svet je tvoj, Lepa si, Nina Nina Nina, po novem prepevali še Prste stran. Pesem je nekoliko drugačna od tistih, ki jih je izdala v zadnjem času, predvsem pa nas bo v prihajajočih mrzlih dneh spominjala na poletje in vroče noči. V novem videu jo prvič vidimo tudi v vlogi plesalke, in ko ji pripomnim, da je v njem v nasprotju s prejšnjimi videi precej razgaljena, saj kaže hrbet, mi sprva zaupa v smehu: »Ja, rekli smo, da moramo tudi pokazati rezultate tritedenskih plesnih treningov. Sicer pa je celotna podoba prišla zelo spontano skupaj s pesmijo in spotom. V tej obleki sem se res dobro počutila, bila mi je pisana na kožo. Tudi odzivi vseh mojih, ki so že videli ta videospot, so bili zelo podobni tvojemu.« Pri tej pesmi je Nina moči znova združila s priznanim plesalcem in koreografom Anžetom Škrubetom. »Poznava se že od leta 2010, ko smo z njegovo plesno skupino Maestro nastopili na festivalu Ema in zasedli drugo mesto. Potem je Anže odšel v Ameriko, v zadnjem letu pa sem opazila, da tudi režira videospote. Enkrat sva se čisto spontano dogovorila, da ko bo prišel v Slovenijo, bova nekaj skupaj ustvarila. In točno tako se je zgodilo.«

Po tridesetem bolj organizirana

»Prste stran, ker mi jasno je, da bom s tabo opekla se, saj sladko je, ko v naju vre,« poje Nina v svoji novi, s karibskim soncem obsijani pesmi. »Vse skupaj je nastalo iz moje ljubezni do španščine, ki je prisotna v mojem življenju tudi v glasbi. Ko sem obiskovala ure španščine, sem že prevajala svoje pesmi. Ideja o pesmi pa je nastala že na mojem potovanju po Kubi. Tam je bil pred mano soavtor in producent Jernej Kržič, in ko je enkrat prišel s kitarsko idejo nove pesmi, mi je bila takoj všeč.« Urša Vlašič se je podpisala pod besedilo, glasbenica pa mi na vprašanje, kaj z njo sporoča, hitro odvrne: »Ja, prste stran od tistega, za kar mogoče veš, da se v življenju ne bo ravno dobro končalo ... Ampak te srce pelje po tej poti. Zdi se mi, da se skoraj vsak izmed nas kdaj najde v tem.«

Ko se dotakneva njenih izkušenj, mi razkrije, da se je tudi ona kdaj opekla. »Seveda sem se tudi ogromno naučila v svojih 33 letih. Verjamem pa, da bo še ogromno stvari, ki se jih bom naučila. Ko bom stara 50 let, bova rekli še kakšno močnejšo na to temo,« se nasmehne. Ko jo podrezam z njenimi Kristusovimi leti, pa mi iskreno pove: »Zelo lepa so ta Kristusova leta. Nekako se mi zdi, da se po tridesetem res življenje malo spremeni, kot pravijo. Prideš v eno malo bolj zrelo obdobje. Mogoče si malo bolj točen, mogoče imaš malo bolj stvari na svojem mestu ... Jaz sem po tridesetem postala predvsem bolj organizirana, bolj prizemljena, bolj na trdnih tleh.«

Materinski čut

Tudi na glasbenem področju se pripravlja na posebno prelomnico in nas vabi na največji koncert v svoji 17-letni karieri – 17. decembra bo z gosti nastopila v legendarni hali Tivoli, kjer bo prvič na voljo tudi njen sedmi album. »Ta večer želim občinstvu ponuditi nekaj, česar še ni doživelo na mojih prejšnjih koncertih.«

Nastop v dvorani Tivoli je mejnik v karieri vsakega slovenskega glasbenika. »Že od majhnega sem si želela prirediti koncert v tej čudoviti dvorani. Ko smo leta 2019 odpeli v Križankah, sem videla pred seboj, da je to naslednja stopnička, nov korak na moji poti. Seveda pa si želim kdaj organizirati tudi koncert v Stožicah.«

Nakar jo povprašam po njenih željah v zasebnem življenju, ki ga skrbno varuje pred mediji. »Zdaj je življenje, ki ga živim, zelo umirjeno. Korona nam je zagotovo spremenila ritem, ampak sem ugotovila, da se veliko stvari – razen tega, da ni bilo koncertov – ni spremenilo. V bistvu je to bil čas, ki sem ga še bolj intenzivno namenila za svoje najbližje. Ogromno časa sem preživela doma z družino. To je bilo prav lepo obdobje. V tem času sem dobila tudi tretjega nečaka, ki je bil lepo darilo za celotno družino in nam je res polepšal leto 2021.«

Ko v sproščenem vzdušju nazdraviva, jo še povprašam, ali morda sanja o tem, da bo tudi sama v vlogi mame. »Seveda si želim, da bi enkrat prišla tudi v to obdobje svojega življenja, ampak sem res prepričana, da vse pride ob pravem času zate. Kdaj se bo to zgodilo, ne vem, upam pa, da kmalu,« se nasmehne. »Ja, zelo si želim. Zdi se mi, da je s prihodom tretjega nečaka ta ljubezen še bolj vzklila v meni.«

Ker s svojim nasmehom vedno razoroži in zasije, ko pride med ljudi, poskušam izvedeti recept za njeno srečo. »Zdi se mi, da sem res večino časa nasmejana, da sem vesela, da je tako, kot je, da sem hvaležna za to, da je tako. Včasih se znajdemo v kakšni situaciji, ko se pritožujemo ali jamramo, ker nas zmotijo minimalne stvari. Morda tudi zaradi izkušenj, ko sem izgubila mamo, sem videla, da je življenje zares lepo tako, kot je ... Da moraš ceniti trenutke, ker lahko da teh trenutkov ne bo več ali da izgubiš svojega bližnjega. Zato se res trudim veliko časa vzeti za svoje ljudi, ki jih imam tako zelo rada. Mislim, da nam to super uspeva, in to je ne nazadnje tudi tisto, kar me res osrečuje. Srečna sem! In naj tako ostane!« Nakar srčna Nina hitro pristavi: »Še kakšen pomladek in bo res super. Ker vsi rečejo, da ko imaš enkrat otroka, spoznaš, kaj sta sreča in ljubezen. Tako da to še čakam.«