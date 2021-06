Danec preživel, mnogi niso

Minulo soboto se je (nogometni) svet ustavil, zastal je dih. Zvezdnik danskega moštva Christian Eriksen je v 43. minuti tekme evropskega prvenstva med Dansko in Finsko obležal na zelenici. Po več minutah oživljanja so ga odnesli z igrišča. Minute so se vlekle kot ure, a prisebnost soigralcev ter hitro posredovanje zdravstvene enote so ga iztrgali iz objema smrti. Danec se je rešil, stroka, športna kardiologija, pa je jasna. Če se bo želel vrniti na igrišče, bo moral prestati izjemno zahtevne teste. Vprašanje pa je tudi, kdo si bo upal po takšnem dogodku sploh prevzeti odgovornost in Dancu pri...