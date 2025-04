Dalmatinec na turneji s Slovenci

Kvatropirci in prvi glas Dalmacije Marko Škugor so združili moči v čustveni skladbi Obljubim ti, za katero so posneli tudi videospot. Pesem, ki je v celoti posneta v slovenskem jeziku, je za Škugorja pomenila velik izziv, a tudi prav posebno izkušnjo. Priljubljeni hrvaški pevec nam je zaupal, da je imel pri izgovarjavi določenih besed nekaj težav, še največ preglavic mu je povzročala beseda kostanjeve. A tudi ta izziv je uspešno prestal, saj so mu Kvatropirci priskočili na pomoč in so snemali toliko časa, da so bili na koncu nadvse zadovoljni z Markovo izgovarjavo in balado, ki je v dobrem tednu na YouTubu dosegla več kot 130.000 ogledov.

»V veliko čast mi je bilo snemati z njimi, saj so izjemni glasbeniki in krasni ljudje,« pravi Škugor, ki si je dlje želel zapeti v slovenščini. »Snemal sem v angleščini, italijanščini in španščini, a tole je bila posebna želja, čeprav je vaš jezik precej težji od naštetih,« se zasmeji in doda, da mu je slovensko občinstvo še posebno pri srcu. »Rad se pošalim, da sem napol Slovenec, saj polovico leta preživim tukaj,« se namuzne in doda, da ima slovensko občinstvo posebno energijo, ki je ni mogoče zaznati nikjer drugje. »Priznati moram, da je energija pod odrom veliko boljša kot na Hrvaškem. Občutek imam, da se znate Slovenci in Slovenke veliko bolje zabavati,« je iskren.

Ker so se Kvatropirci in Marko odlično ujeli, se je hitro porodila tudi ideja o skupni skladbi. FOTO: Neo Visuals

Prijateljstvo iz Radovljice

Sodelovanje med slovenskimi glasbeniki in Škugorjem se ni zgodilo po naključju. Začelo se je avgusta 2023 v Radovljici, ko so prvič stali na istem odru. »Že takrat je bila med nami dobra glasbena energija. Občinstvo je bilo navdušeno, mi pa še bolj, saj so bili navsezadnje naši začetki močno povezani z dalmatinskimi skladbami,« se spominjata Tomaž Krt in Samo Kališnik. Fantje so ostali v dobrih odnosih, zdaj se so podali še na skupno glasbeno turnejo. Za njimi sta dva čustvena koncerta v Štorah in Kranju, čaka pa jih še šest v različnih krajih po Sloveniji. »Preostali bodo v Dravogradu, Ljutomeru, Kamniku, Škofji Loki in Vojniku in na gradu Bogenšperk. V prvem delu večera nastopimo Kvatropirci s svojimi skladbami, nato sledi skupni del, nastop Marka in potem za piko na i še skupni finale,« pravijo Kvatropirci, ki že vrsto let navdušujejo z večglasnim petjem in polnimi koncertnimi dvoranami.

Kvatropirci so februarja v Gallusovi dvorani pripravili intimen, a hkrati veličasten koncert. FOTO: Žan Zajc

Dalmatinska pojedina

Pesem, ki so jo posneli s Škugorjem, je zanje veliko več kot samo romantična balada. Je nežna in večna obljuba ter poklon ljubezni, ki ne pozna roka trajanja. »Hoteli smo ustvariti nekaj, kar bo večno. Pesem, ki spomni, da prava ljubezen ne potrebuje velikih besed, ampak le iskreno obljubo, in da imajo obljube pomen, če jih izrečeš iz srca,« pravijo fantje. Videospot so posneli v Markovem domačem Šibeniku, kar je bilo zanje prav posebno doživetje. Snemalni dan je bil vetroven, a prežet s smehom in dobro voljo, na koncu pa so se, kot se spodobi, osvežili s skokom v precej hladno morje in odprli kopalno sezono. Dan so zaključili pri Marku doma, kjer je vso ekipo pogostil s pravo dalmatinsko pojedino. »Marko je izjemno gostoljuben, vedno nasmejan in neverjetno umirjen. Res je človek, s katerim nam je v čast stati na odru,« povedo Kvatropirci, o katerih njihov hrvaški kolega pravi, da so zagotovo najboljši slovenski pevci dalmatinskih skladb.