Da leopardji gekon ne bi zbolel

Najbolj priljubljena vrsta gekonov so leopardji gekoni (Eublepharis macularius), ki imajo na koži vzorec, podoben leopardu. Za dobro počutje teh prikupnih plazilcev potrebujemo primeren terarij, ki naj bo velik najmanj 30 x 60 x 30 cm, še bolje pa bo, če bo večji. Ker gre za živali, ki naravno živijo v povsem drugem okolju, kot jim ga ponudimo mi, moramo biti zelo pozorni na njegovo počutje, saj nam to lahko pove, če kaj počnemo narobe.

Mešana prehrana

Leopardji gekoni so med najbolj priljubljenimi. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Med najpogostejša bolezenska stanja pri gekonih se uvršča slaba prehranjenost. Gekon mora uživati živo hrano, kadar pa so to zgolj črički in mokarji, ne dobi dovolj hranilnih snovi. Pomembno je, da mu ponudimo široko paleto različnih žuželk, ki naj bodo hranjene s hrano, bogato s kalcijem. Tik preden jih ponudimo, jih še dodatno posujmo s kalcijem. Posledica slabe prehrane je lahko jetrna lipidoza. Zaradi pomanjkanja vitaminov ima lahko gekon težave z očmi ali izločanjem. Če jih hranimo le z mokarji in črički, lahko postanejo tudi anoreksični ali letargični, nočejo se gibati in imajo deformirane okončine. Spodnja ali zgornja čeljust lahko postane mehka.

Na Veterinarski fakulteti v Ljubljani za dobro zdravje gekonov priporočajo občasen parazitološki pregled iztrebkov in dobro higieno terarija.

Vlažna gnezdilnica

Ljudi se ne bojijo in jih ne grizejo. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Leopardji gekoni za življenje potrebujejo vlažno okolje, v nasprotnem primeru se to pokaže na koži. Kadar gekonu na prstih in repu ostajajo kosi zavržene kože, je to znak za alarm. Koža se sčasoma začne kopičiti, kar povzroči težave s krvnim obrokom in odmiranje kostnega tkiva. Temu se lahko izognete tako, da gekonu zagotovite vlažno skrivališče. Ostanke kože odstranite po kopanju ali z mokro papirnato brisačo. V nasprotnem primeru bo morda potrebna amputacija prstov na nogi.

Drisko je treba zdraviti

Pozorni moramo biti tudi na njegovo prebavo. Spremljamo, ali ima gekon v izločkih neprebavljene kose žuželk – v tem primeru ga takoj odpeljite k veterinarju. Enako velja za zelo tekoče izločke: drisko je treba zdraviti, saj lahko sicer žival dehidrira. Tudi če gekon, ki sicer izleže po dva jajca hkrati, izleže zgolj eno, žival odpeljemo k veterinarju. Gekoni imajo tudi občutljive oči: ostanki pod vekami lahko povzročijo razjede in bakterijsko okužbo. Stanje je lahko povezano s pomanjkanjem vitamina A. Zaradi slednjega se lahko pojavi tudi stomatitis.