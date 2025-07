Da bi rastline preživele

Destinacija je izbrana, kovček pripravljen, in dopust se lahko začne. Kaj pa bo z rastlinami, ki jih puščate doma? Če nimate nikogar, ki bi jih med vašo odsotnostjo zalival, je skrb povsem upravičena. Na srečo obstaja nekaj domiselnih trikov, po zaslugi katerih bodo zelene in cvetoče prijateljice preživele tudi do dva tedna brez zalivanja.

Raje v senci

Najprej jih umaknite z neposredne sončne svetlobe. Ne glede na to, kako rade imajo sonce, naj bodo v dneh, ko vas ne bo doma, raje v senci. Lončke prestavite z okenskih polic in svetlih mest, da sonce ne bo obsevalo listov in zemlje. Tako bo izhlapevanje vode manjše in prst se ne bo prehitro izsušila.

Lončke prestavite z okenskih polic, da sonce ne bo obsevalo listov in zemlje. FOTO: Olgamiltsova/Getty Images

Če imate veliko cvetočih balkonskih rastlin, jih pred odhodom temeljito obrežite. Manj ko bo listov in cvetov, manj vode bodo potrebovale. Obrezovanje zmanjšuje potrebo po vlagi in znatno poveča možnosti za preživetje. Poleg tega obrezovanje krepi rastline, zato bodo po vaši vrnitvi še močnejše.

Plastenka in nit

A zalivati jih je vendarle treba. Za večje lonce in korita je trik s plastenko ena najučinkovitejših metod samodejnega zalivanja. Prazne plastenke s pokrovčki z navojem pripravite tako, da v pokrovček zvrtate luknjice. Plastenke napolnite z vodo in jih obrnjene na glavo zarinite v zemljo. Pomembno je, da zemljo pred tem dobro zalijete, če bo preveč suha, bo naenkrat vsrkala veliko vode, zaradi česar se bo plastenka prehitro izpraznila. Ta preprosta zalivalna naprava bo več dni enakomerno oddajala vodo in ohranjala vlažno zemljo.

Preprost, a učinkovit zalivalni sistem za manjše lončke je nit za zalivanje.

Prav tako preprost, a učinkovit zalivalni sistem za manjše lončke je nit za zalivanje. Potrebujete le volneno ali bombažno nit in posodo za vodo, lahko uporabite odrezano plastenko ali kozarec. Nit najprej popolnoma namočite v vodo, da bo lahko vpijala tekočino. En njen konec naj bo v posodi z vodo, drugega pa zakopljite v zemljo blizu korenin rastline. Ko bo zemlja presuha, bodo korenine preko niti srkale vlago.

Za kateri koli sistem se boste odločili, ga preizkusite, še preden odidete, in se prepričajte o njegovi učinkovitosti.

Postavimo jih v kad, v katero smo natočili par prstov vode. FOTO: Diczman/Getty Images

Metoda s kadjo

Na dno kadi položite staro brisačo, s tem boste preprečili praske na njeni površini. Nato jo napolnite z vodo, približno od pet do sedem centimetrov naj je bo. V kad postavite lončnice, lonci naj imajo drenažne luknjice. Rastline bodo brez neposrednega zalivanja vodo vpijale skozi luknjice na dnu. Ta metoda omogoča enakomerno oskrbo z vlago in zanesljivo deluje več dni ali celo tednov.