Čudežni zdravilec prebil led

V okviru 66. občinskega praznika prleške prestolnice Ljutomera, ki se je po tednu dni praznovanj končalo v nedeljo z rimskimi igrami na Stari Cesti, so po tradiciji natočili ogromno špricarjev, podelili pa tudi številna priznanja in nagrade. Ljutomerska županja mag. Olga Karba je poskrbela za precejšnje presenečenje, saj je bil med dobitniki njenega priznanja bioenergetik mag. Stanko Filipič. Presenečenje zato, ker je upokojeni policist, nekdanji kriminalist in specialec menda sploh prvi zdravilec, ki je bil v Sloveniji deležen takšnega priznanja okolja, v katerem deluje.

Županja Olga Karba je prepoznala pomen Stanka Filipiča za Prlekijo. Foto: Andi Vuk

Županja je zbrala pogum in namenila priznanje človeku, čigar početje nekateri še vedno gledajo postrani, čeprav svoje sposobnosti in poslanstvo dokazuje iz dneva v dan. Kljub številnim ponudbam, da bi za veliko denarja odšel v tujino, Stanko Filipič iz Precetincev ostaja zvest Prlekiji. Tudi to je najbrž vplivalo na odločitev Olge Karba, ki je v utemeljitvi med drugim zapisala: »Magister evropskih študij je poseben človek s posebno energijo. Svoje poslanstvo, pomagati ljudem z različnimi tegobami, izvaja že več kot 30 let. Danes je zelo uveljavljen in priznan bioenergetik, ki je svoje dobro ime in ime Prlekije prek zadovoljnih pacientov ponesel praktično po vsem svetu. Pozdravil je številne ljudi, mnogim je postavil pravilno diagnozo. Njegovo uspešno zdravljenje direktorja ameriške bolnišnice, vrhunskega svetovnega lokostrelca ter številnih oseb od blizu in daleč so povzeli svetovni mediji, ki ga označujejo kot fenomen. Paciente sprejema v ordinaciji v Biotermah Mala Nedelja, prav tako pa tudi v Medicinskem centru celostnega zdravljenja v Ljubljani. Vsekakor je Stanko Filipič človek, čigar energijo začutite že na daleč, približa se vam na nevsiljiv, a močen in učinkovit način, svojo energetsko moč pa vam nedvomno dokaže z ukrivitvijo kovinske žličke.«

V Slovenskih novicah in Nedeljskih novicah smo že večkrat pisali o že kar čudežnih primerih zdravljenj prleškega bioenergetika, ki je pomagal pacientom, potem ko jih je uradna medicina odpisala. Zaradi uspehov pri zdravljenju in postavljanju diagnoz Stanka Filipiča obiskujejo pacienti iz vse Slovenije in z vsega sveta. V Biotermah Mala Nedelja, kjer deluje, jih bo kmalu lahko sprejemal v novi, večji in lepši ordinaciji.