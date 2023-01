Zakaj ročne proste uteži? Ker so zelo koristne, hkrati pa so stroškovno učinkovita, prostorsko varčna in priročna izbira za vsakogar, ki gradi svojo zbirko opreme za domačo telovadnico. Zaradi široke palete vaj, ki jih lahko izvajate z utežmi, so pametna odločitev za vsakogar, ki želi povečati moč in ohraniti zdrav, aktiven življenjski slog. Takšne uteži so običajno sestavljene iz nosilne palice in dveh utežnih krogov, z luknjo v sredini, da jih nataknemo na nosilec, palico, za katero držimo utež. Lahko imajo 2, 5, 10 kg ... Z nastavljivimi utežmi lahko izbirate med vmesnimi težami, z do...