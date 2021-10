Črna sedanjost, črna prihodnost

V le nekaj dneh smo bili v Ljubljani priča strelskim pohodom podzemlja, napadom huliganov na parlament, pretepaškim obračunom tolp. Kaj porečete?

To ni več normalno. Treba bo zaostriti red in disciplino ter poskrbeti, da bomo pošteni državljani lahko živeli v miru. 71 %

Ljubljana je postala moderno evropsko velemesto, zato so takšni pojavi, žal, pričakovani. Z njimi se je treba navaditi živeti. Kogar motijo, naj gre na deželo. 29 %

Nostradamusova napoved za leto 2022 je srhljiva: atomska bomba, 72 ur teme, zlom dolarja ...

Nekaj bo na tem. Saj če bi komu pred tremi leti razlagali, da nas v letih 2020 in 2021 čakajo covid-19, PCT-ukrepi itd., bi nas tudi imel za nore! 52 %

To je larifari. 48 %

Kdo je kriv, da je covidna situacija v Sloveniji najslabša v Evropi?

Nasprotniki PCT-ukrepov in pišmeuhovci, ki ne spoštujejo pravil za zajezitev virusa. 41 %

Janez Janša in njegovi. 36 %

Nihče ni kriv, virus pač ne izbira po narodnosti. 15 %

KUL opozicija. 8 %

Slovenija dobiva nove Michelinove zvezdice. Ste že jedli v kateri nagrajeni restavraciji?

Michelinove zvezdice so precenjene; najboljša hrana je v domačih gostilnah, ki jih Michelinovi nobel okuševalci ne obiščejo. 75 %

Še ne, a varčujem in si tega želim vsaj enkrat v življenju. 18 %

Že in bilo je odlično! 7 %

Vprašanja v tokratni anketi našega portala slovenskenovice.si in Nedeljskih novic večinoma niso vesela, ampak takšen je, na žalost, naš vsakdanjik. V Ljubljani je, denimo, vse več nasilja.Da bi morala policija strožje ukrepati na ulicah in stopiti na prste kriminalnim združbam, meni skoraj tri četrtine vprašanih, preostali so se sprijaznili, da je naša prestolnica postala moderno velemesto. Prav tako črni so podatki, da je Slovenija na covidni listi uvrščena med zelo skrb vzbujajoče države.Po mnenju 41 odstotkov so za to krivi anticepilci, ki s svojim ignorantskim vedenjem ogrožajo vse, pet odstotkov manj jih krivdo zvrača na vlado. Prav tako pa niso rožnati obeti za prihodnost, čeprav skoraj polovica ne jemlje resno napovedi francoskega jasnovidca, astrologa in zdravnika. A po drugi strani se dobri polovici katastrofe niso zdele še nikdar tako mogoče kot zdaj, glede na razmere v zadnjih dveh letih.Za dobro novico pa so poskrbeli naši vrhunski kuharji, ki so Slovenijo tako rekoč zabetonirali na kulinaričnem zemljevidu sveta. Kar sedem jih je dobilo Michelinovo zvezdico,celo dve. Seveda pa obisk tako nagrajenih in torej prestižnih restavracij ni poceni, kot pišemo tudi v tokratnih Nedeljskih novicah.Slaba petina vprašancev si jih kljub cenam želi vsaj enkrat (pre)izkusiti, večina, okrogle tri četrtine, pa prisega na domače gostilne, razlika med naslajanjem nad novimi okusi in tradicionalnim nedeljskim kosilom s pečenko in praženim krompirjem gor ali dol.