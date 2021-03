Covid-19 privablja podgane

Za veliko večino ljudi so podgane, deloma tudi miši, najbolj odvratne živali. Zaradi življenja globoko pod zemljo, v kanalizacijskih sistemih in umazaniji, podgane, ki so, mimogrede, zelo pametne, mnogi povezujejo s prenašanjem nalezljivih bolezni, nekoč so jih krivili kot glavne prenašalke kuge. So pa zagotovo prenašalke bakterij in virusov, ki povzročajo bolezni, kot so leptospiroza, salmonela, listerija, hemoragična mrzlica … Deratizator na delu FOTO: GETTY IMAGES Zato ni čudno, da so jih od nekdaj poskušali spraviti čim dlje od svojih bivališč, dandanes z deratizacijskimi službami in z nas...