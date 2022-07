CoreCap, kolesarski števec slovenske izdelave

Tudi gorski kolesarji imamo radi visokotehnološke igračke, pa ne mislim le na e-kolesa. Prav fino je spremljati podatke med vožnjo, na koncu pa si ogledati analizo vzponov in spustov, prevoženih kilometrov, obremenitev srca in pokurjenih kalorij.

Pa kaj bluzi tale tip, boste rekli, saj vendar imamo kolesarske števce, GPS-naprave, pametne telefone in pametne ure, s katerimi vse to zmoremo. To je že res, a števec je občutljiva zadeva, še posebno pri kakšnem padcu, ko z njim zapnemo ob skalo ali drevo in ga odtrgamo, da o pametnem telefonu, namontiranem na krmilo ali spravljenem v hlačnem žepu, niti ne govorimo.

Domača zamisel

Elegantna in robustna rešitev za gorske kolesarje. FOTO: Core Components

Prav o tem so razmišljali pri ljubljanskem zagonskem podjetju Core Components. Kako narediti robustno, a hkrati pametno zadevo, ki ne bo kazila podobe kolesa in kolesarju ne bo v napoto. In rodil se je kolesarski računalnik CoreCap, ki ga vgradimo v cev krmila na mesto, kjer je sicer zvezdasta matica oziroma pokrovček krmilne cevi. CoreCap preprosto zategnemo z vijakom s spodnje strani krmilne cevi, ki je tako in tako votla, ga povežemo s pametnim telefonom in imamo pregled nad številnimi funkcijami, ki jih izbiramo z vrtenjem zgornjega dela računalnika, ki gleda iz cevi.

Sredstva za zagon proizvodnje so uspešno zbrali na kickstarterju.

Na voljo imamo 18 funkcij, ki jih lahko prek aplikacije na telefonu sestavljamo v različne zaslone (do pet), naprava pa je kompatibilna tudi s športnimi in navigacijskimi aplikacijami drugih proizvajalcev, kot so Komoot, Strava, Google Maps in GoPro.

Kolesarski števec povežemo s pametnim telefonom. FOTO: Core Components

Kolesarski računalnik CoreCap lahko namontiramo v vse gorskokolesarske krmilne cevi s premerom 1 1/8 palca in tudi s tistimi stožčastimi, ki imajo zgoraj ta premer. Ekipa Core Components je denar zbirala na platformi za množično financiranje, kjer so zbrali 87.647 evrov, kar je bilo več kot dovolj za zagon proizvodnje. Prve pošiljke naj bi odpravili spomladi naslednje leto. Druge informacije si lahko zainteresirani kolesarji ogledajo na njihovi spletni strani corebikecomponents.com.