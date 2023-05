Minila so tri desetletja, odkar je mlada Slovenija na Evrovizijo prvič poslala svojega predstavnika. Mnogo ljudi ob omembi Evrovizije najprej pomisli ravno na pesem Tih deževen dan, ki jo prepeva 64-letni Cole Moretti. Ko sva se z glasbenikom dobila v centru Ljubljane, je bil zares tih deževen dan, čeprav mu takšni dnevi v resnici niso po godu. »Pravzaprav imam najraje sončne dneve. Me pa rahel dež pomirja in mi omogoča, da uredim svoje misli.« Da je pozoren, je izkazal tudi s tem, da mi je prinesel čokoladice. »Vsak bi moral biti pozoren do drugih ljudi. To mi ne uspe vsakokrat, se pa trudim...