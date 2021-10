Čmrljev je petkrat manj! (FOTO)

Podnebne spremembe in posegi človeka ogrožajo številne živalske vrste, letos so zelo vplivali na čmrlja, ki je kot opraševalec še pomembnejši od čebele. Pomembni so predvsem iz dveh razlogov: po eni strani lahko samo oni oprašujejo nekatere rastline, kot sta paprika in paradižnik, po drugi pa tudi zaradi svojih značilnosti, na njihov dolg rilček in bolj kosmat kožušček se lahko prime več delcev. Danilo Bevk pravi, da je nihanje števila živali, tudi čmrljev, v naravi nekaj običajnega. FOTO: Jure Eržen Poleg tega lahko iz panja poletijo tudi v hladnejšem ali vetrovnem in deževnem vremenu. Na vs...