Čisto sveža kitajca

Redmi note 12 pro ima optično stabilizacijo slike.

Hitri test

Kitajski Xiaomi, ki hitro pridobiva veljavo tudi pri nas, je v Atenah predstavil novo serijo pametnih telefonov srednjega razreda redmi note 12, ki obsega štiri naprave: redmi note 12 pro+ 5G, redmi note 12 pro 5G, redmi note 12 5G in redmi note 12. Družbo pa jim dela še pametna ura redmi watch 3. Serija redmi note 12 seveda prinaša nekaj izboljšav, denimo pri sistemu kamer, življenjski dobi baterije, hitrosti polnjenja in atraktivnem videzu.

Pri Novicah smo imeli priložnost že pred atenskim dogodkom preizkusiti modela redmi note 12 pro 5G in redmi note 12, za katera bo pri nas v prosti prodaji treba odšteti 399 evrov (za osnovno različico s 6 GB delovnega pomnilnika in 128 GB shrambe) oziroma 249 evrov (4 GB + 128 GB).

Srednjerazredni projček

Pa najprej poglejmo xiaomi redmi note 12 pro, ki se kot prvi telefon iz serije redmi note lahko pohvali z optičnim stabilizatorjem slike, kar zagotavlja še ostrejše fotografije, še posebno v nočnem načinu, in gladko premikanje pri snemanju videa. Kamere so zdaj tri: glavna širokokotna s samodejnim ostrenjem in OIS ter 50 milijoni slikovnih točk, ultra širokokotna kamera z osmimi megapiksli in makro kamera z le dvema megapiksloma, s katero lahko slikamo z razdalje štirih centimetrov. Znebili pa so se globinske kamere, kar sploh ni slabo.

Redmi note 12 pro ima optično stabilizacijo slike.

Fotografije, narejene z glavnim zrklom, so odlične: ostre, brez šuma, z dobrimi kontrasti in živimi barvami. Slednje poudarja že slogan serije redmi note 12 Live Vivid, kar bi lahko prevedli v Živi živo. Čeprav redmi note 12 pro nima teleobjektiva, je dvakratna digitalna povečava povsem sprejemljiva za dobre posnetke. Kamera fotografije shrani v ločljivosti 12,5 MP, lahko pa seveda snemamo tudi pri polni ločljivosti 50 MP. Tudi ultra širokokotna kamera se dobro izkaže glede na svojo razmeroma nizko ločljivost. Selfie kamera s 16 MP prav tako dobro opravlja svojo nalogo. Tudi video je odličen za ta cenovni razred, pri čemer pa lahko v ultra visoki ločljivosti 4K snemamo le z glavno kamero.

Modri redmi note 12 in sijoče črni redmi note 12 pro FOTO: Staš Ivanc

Za gladko delovanje telefona skrbi zmogljivi srednjerazredni procesor MediaTek dimension 1080, kakršen je tudi v Samsungovem galaxyju A34 5G in ki bo brez težav poganjal vse sodobne aplikacije, tudi igrice. Za napajanje je zadolžena velika baterija s kapaciteto 5000 mAh, ki obvlada tudi hitro polnjenje s priloženim 67-vatnim napajalnikom, ki baterijo v pol ure napolni do slabih 80 odstotkov. Nadgradili so tudi 6,67-palčni amoled zaslon, ki zdaj pozna 120-herčno osveževanje slike, kar poskrbi za že gladkejše premikanje v igrah pa tudi pri običajnem brskanju po internetu. Sam videz telefona je eleganten in lepo sede v večjo roko, na voljo pa je v polnočni črni, polarni beli in nebeško modri barvi, po standardu IP53 pa je odporen proti prahu in pljuskom vode. Mimogrede, od 11. do 14. aprila bo redmi 12 pro 5G mogoče kupiti po znižani ceni od 329 evrov dalje.

Dvanajstica za manj zahtevne

Redmi note 12 brez oznake 5G ima podoben nabor kamer, le da ima glavno zrklo manjši senzor, manjka tudi optična stabilizacija slike, video pa je omejen na polno visoko ločljivost 1080p. Selfie kamera ima malce nižjo ločljivost (13 MP), a vseeno dobro opravi svojo nalogo. Fotografije, narejene z glavno kamero, so precej dobre in postrežejo z naravnimi barvami, a za takšen denar ne moremo biti preveč izbirčni in zahtevni.

Baterija pri redmi note 12 zdrži dolgo in se hitro polni.

Procesor snapdragon 685 prav tako solidno opravlja svoje delo in poklekne le pri strojno zahtevnejših igrah. Za takšen denar marsikje dobimo opazno počasnejšega. Amoled zaslon pri redmiju note 12 je nekoliko zrasel (s 6,4 na 6,67 palca), dobil pa je tudi 120-herčno osveževanje slike. Baterija je enaka kot pri pro različici, a zaradi varčnejšega procesorja zdrži nekoliko dlje, s 33-vatnim napajalnikom pa se v pol ure napolni na 55 odstotkov.

Telefona odlikuje eleganten videz, čitalnik prstnih odtisov pa je skrit v stranski tipki.

Telefona je po videzu skoraj identičen dražjemu proju, razlika se opazi le pri kamerah na hrbtni strani. Pohvalno je tudi to, da je odporen proti prahu in pljuskom vode, kar marsikje še ni pravilo v tem cenovnem razredu. Na voljo je v sivi, zeleni in modri barvi. Na splošno lahko rečem, da za razmeroma majhen denar dobimo kar dober telefon, ki pa je, tako kot pro, od 11. do 14. aprila cenejši za petdesetaka, kar pomeni, da ga dobimo za 199 evrov.