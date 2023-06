Na obali med Koprom in Izolo je pred nedavnim že drugič potekala čistilna akcija Skupaj za našo obalo. Povod za organizacijo dogodka je bil svetovni dan oceanov, ki ga vsako leto zaznamujemo 8. junija, in s tem izkazovanje družbene odgovornosti in skrbi za boljšo ter predvsem čistejšo prihodnost. Koprsko društvo Naredi nekaj za naravo (NNN) in Rio Mare v sodelovanju z WWF sta skupaj s prostovoljci in številnimi podporniki uspešno čistila na kopnem, s supi na morski gladini in s potapljači pod gladino ter z nadpovprečno količino zbranih odpadkov pokazala, da lahko z majhnimi koraki naredimo pomembne premike. Akcije se je udeležilo skoraj 150 posameznikov vseh generacij.

Smeti so pobirali tudi s supi. FOTO: Alen Vouk

»Z dogodkom smo želeli javnost spodbuditi k ohranjanju narave, medtem ko uživa med najljubšimi športnimi aktivnostmi. Tako jim ni treba čakati na posebne dogodke, namenjene reševanju okoljskih problemov, ampak lahko med tekom ali hojo enostavno poberejo odpadek, ki ga najdejo na poti,« je povedal Miha Vivoda, predsednik društva NNN. Petra Boić Petrač iz WWF Adria je razkrila nekaj skrb vzbujajočih podatkov: »Mediteran se segreva za 20 odstotkov hitreje od globalnega povprečja, kar resno vpliva na stanje biotske raznovrstnosti naših voda. Jadransko morje spada med najbolj ogrožena morja, k čemur poleg podnebnih sprememb prispevajo tudi čezmerni ribolov, onesnaževanje s kopnega, pomorski promet in navtični turizem. Kar 95 odstotkov odpadkov v morju in na plažah Jadranskega morja je plastike, kar ga uvršča na vrh lestvice onesnaženosti z mikroplastiko v Evropi. Med večjimi izzivi, s katerimi se srečuje Jadransko morje, pa izstopa skrb vzbujajoča prisotnost zastarele in izgubljene ribolovne opreme, ki zavzema kar polovico vseh odpadkov v morju, na letni ravni okoli milijon ton smeti, ki za svoj razkroj potrebujejo do 600 let oziroma nikoli do popolnosti. Razpadejo na mikro- in nanoplastiko, ki se nato prek rib, vode in zraka prenaša na ljudi. Čeprav so bile v zadnjem času opažene spodbudne spremembe, se je količina plastike v minulih desetih letih podvojila.«

