Jerneja čez noč pristala na invalidskem vozičku (FOTO)

Imela sem cilje, zaključevala sem srednjo zdravstveno šolo v Celju, imela sem sanje in želje, kaj si želim doseči v življenju.

Vabilu za nastop so se odzvale številne glasbene skupine, Vihar, Falant, Kvatropirci, Zažur, Chicas, Zaka pa ne, Pamži, Veseli Begunjčani in Naveza, koncertu pa so dali svojstven in čustven pridih članice in člani domačega mladinskega pevskega zbora, ki so za Jernejo in to akcijo posneli poseben videospot za pesem, s katero so jo pričakali ob odpustu iz bolnišnice in ki so jo zapeli tudi na koncertu, ki ga je povezovala. Zbrane je nagovorila tudi, ki se je zelo angažirala pri pomoči sokrajanki. Zahvalila se je vsem, ki so kakor koli sodelovali pri dobrodelni prireditvi, in prebrala pismo, v katerem je Jerneja predstavila svojo zgodbo. Začelo se je 14 dni po njenem 18. rojstnem dnevu.

Sredi noči so jo zbudile neznosne bolečine v hrbtenici. Niti pomislila ni, da bo to dan, ko bo naredila svoje zadnje korake. Odpeljali so jo na urgenco in v nekaj urah je povsem ohromela. »Imela sem cilje, zaključevala sem srednjo zdravstveno šolo v Celju, imela sem sanje in želje, kaj si želim doseči v življenju. Ampak to poglavje se je zame 2. decembra lani končalo. Pet mesecev v bolnišnici, življenje na nitki, po priključitvi na respirator in po zelo težkih in bolečih posegih zdravniki še vedno niso mogli odkriti vzroka za bolezen. Diagnosticirali so mi vnetje celotne hrbtenjače. V par urah nisem več čutila nog, trupa in obraza. Samo roke so obdržale moč,« je strnila najhujše poglavje svojega življenja.»Ta izkušnja me je naučila veliko novega. Rada bi, da se vsi zavemo, da življenje ni samoumevno in da je zelo tanka črta med zdravjem in boleznijo. Včasih sem si želela veliko več, zdaj pa bi samo rada, da mine dan brez bolečine, da bi lahko spet občutila hojo po travi, ampak jaz ne čutim niti dotika. V teh mesecih, ki so za mano, sem večkrat že skoraj obupala, ampak zdaj, ko vidim, koliko podpore imam okoli sebe, in ko me življenje uči pravega smisla, vidim, da je vredno živeti za tiste male srečne trenutke.«

Dobrodelna prireditev je nadvse uspela, za Jernejo so zbrali 9000 evrov. Sredstva od koncerta, donatorjev in sms-sporočil bodo namenili za gradbena dela v hiši, ki jo je treba prilagoditi njeni invalidnosti, ter za nakup avtomobila, s katerim jo bodo lahko prevažali do zdravnikov in na terapije.





Za dekletom je najhujše obdobje v življenju, toda verjame, da bo z lastnim trudom in pomočjo dobrih ljudi zmogla. »Zato bi se rada zahvalila vsem, ki ste pripomogli k današnjemu koncertu, vsem, ki mi na različne načine pomagate, našemu mladinskemu pevskemu zboru, ki je posnel komad z naslovom Zate in me ob prihodu iz bolnišnice z njim presenetili. Hvala vsem nastopajočim in voditeljici Janji, ki ste naredili nepozabno nedeljsko popoldne. Pokazali ste, kako veliko srce imate, hvala vam. Hvala tudi vsem vam, ki ste me prišli podpret, hvala za vse vaše donacije in želje, da bo moje zdravljenje uspešno in da bom lahko zaživela kljub trenutni invalidnosti svoje samostojno življenje. Vedno vam bom hvaležna.«