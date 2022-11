Četrtkarji na Hvaru

Planinsko društvo Zabukovica je letos organiziralo letovanje za udeležence četrtkovih planinskih izletov, ki potekajo že od leta 2011. Na izlet se podajajo vsak tretji četrtek v mesecu in doslej so že dodobra spoznali Slovenijo pa tudi kraje zunaj meja. Ker na izlete hodijo ob četrtkih, so si nadeli ime Ljubitelji četrtkov, skrajšano četrtkarji. Doslej je bilo organiziranih že 133 izletov ob četrtkih, po več dni pa so bili tudi ob morju in na otokih. Tako kot letošnjo jesen, ko so skupno letovali na otoku Hvaru. Izletov in letovanj se je doslej udeležilo že 9265 ljubiteljev četrtkov. Kot je povedal vodja četrtkarjev Franci Naraks, so bili letos na Hvaru že petič. Povzpeli so se na več vrhov in se udeležili tudi trgatve pod vrhom Svetega Nikole. D. N.