Četrta generacija Samsungovega telefona s pregibnim zaslonom je še boljša

Južnokorejski tehnološki velikan je poleti predstavil novo generacijo velikega pametnega telefona s prepogljivim zaslonom galaxy Z fold 4. Dva zaslona, pet kamer, nadgrajen pregibni mehanizem, večji poudarek na večopravilnosti, ultra hitri procesor, obilje pomnilnika so glavne značilnosti Samsungovega paradnega konja, ki preprosto ni za vsakogar, čeprav se za tako drag in precej nišni izdelek kar dobro prodaja. V letu 2021 je Samsung prodal deset milijonov telefonov s prepogljivim zaslonom: sedem milijonov (cenejših) flipov in tri milijone foldov.

Odlična izdelava

Svetlejše stranice se mu lepo podajo. FOTO: Staš Ivanc

Oblikovno gledano na prvi pogled ni nekih bistvenih novosti. Novi fold je mičkeno manjši in lažji, predvsem na račun nekoliko spremenjenega razmerja stranic zaslonov in tanjših robov. Kljub dodelanemu pregibnemu mehanizmu, ki naj bi bil še bolj trpežen kot prej, pa se stranici telefona v zaprtem stanju še vedno ne poklopita lepo vzporedno. Nekateri drugi proizvajalci so to že usvojili.

Stranici v zaprtem stanju še vedno nista čisto poravnani. FOTO: Staš Ivanc

Ogrodje telefona je izdelano iz ojačanega aluminija, pravijo pri Samsungu, prednji zaslon in hrbtna stranica pa sta steklena. Notranji glavni zaslon je kajpak plastičen, zdržal pa naj bi najmanj 200.000 prepogibanj; to je nekako stokrat na dan v petih letih. Več kot dovolj. Pregib se sicer še vidi in čuti, a z vsako generacijo manj, pa tudi med uporabo – še posebno pri svetlem ozadju – se ga skoraj ne opazi.

Poudarjena večopravilnost

Pregledno in veliko. Spodaj se vidi orodna vrstica. FOTO: Staš Ivanc

Velik zaslon omogoča večji pregled nad besedilom, hkrati pa tudi več odprtih oken hkrati: okna s prstoma povečujemo ali pomanjšujemo. Četrta generacija folda oziroma njegov operacijski sistem ima tudi opravilno vrstico z bližnjicami do najbolj uporabljanih aplikacij, tako da lahko še hitreje skačemo med njimi.

19 centimetrov meri glavni zaslon po diagonali.

Vsak zaslon lahko uredimo po svoje: na prednjem, 6,2-palčnem, imamo lahko le aplikacije, ki jih lahko uporabljamo na manjšem zaslonu, na večjem pa si razporedimo tiste, ki so primernejše za 7,6-palčno diagonalo. Vse aplikacije sicer niso prirejene za veliki zaslon, tako da bomo dobili ali nekam razpotegnjeno sliko ali pa črne pasove ob strani, a treba je priznati, da je delo z njim zelo elegantno, še posebno pri prebiranju spletnih strani z veliko besedila, saj so črke končno malo večje.

Kamerska sekcija

Nabor kamer na hrbtni strani. FOTO: Staš Ivanc

Kar se tiče kamer, je četrti fold nekoliko napredoval v primerjavi s trojko. Glavna širokokotna kamera ima zdaj 50 milijonov slikovnih točk, telefoto kamera z 10 MP pa ponuja trikratno optično povečavo; prejšnji model je imel le dvakratno, tako da je to zelo dobrodošlo. Obe obvladata samodejno ostrenje in imata optični stabilizator slike. Tukaj je še ultra širokokotna kamera z 12 milijoni točk. Fold 4 ima tudi dve selfie kameri: eno na manjšem zaslonu, drugo na večjem. Prva ima 10 megapikslov, druga pa le pet, je pa zato skrita pod glavni zaslon in se jo komaj opazi; dejansko se jo vidi le kot nekakšno mrežico.

Zumiranje s četrtim foldom: 1x optična povečava. FOTO: Staš Ivanc

Posnetki, narejeni s hrbtnimi kamerami, so zelo dobri, ostri, barviti in kontrastni. Seveda obstajajo telefoni z veliko boljšimi kamerami, a fotografija in video nista foldov prvotni namen. Tukaj je glavni veliki pregibni zaslon. V bistvu je kar hecno snemati z razprtim telefonom, saj človek ni vajen tako velike slike, pa tudi držanje telefona v roki je malce nerodno. Veliko lažje je slikati z zaprtim zaslonom, a na sprednjem zaslonu je potem slika malo premajhna, saj ima zaslon zelo izrazito širokozaslonsko razmerje stranic.

10x Zumiranje s četrtim foldom: 10x digitalna povečava. FOTO: Staš Ivanc

Glavna kamera se dobro obnese tudi pri slabši svetlobi, še posebno v nočnem načinu. Selfie kameri služita svojemu namenu. Tudi video je precej dober, pri čemer zna glavna širokokotna kamera snemati tudi v ultra visoki ločljivosti 8K, preostali dve pa v 4K; telefoto s 30 in 60 sličicami na sekundo, ultra širokokotna pa samo s tridesetimi.

Turbo zmogljivosti

Da vse deluje raketno hitro, skrbi trenutno najmočnejši procesor za androidne telefone: Qualcommov snapdragon 8+ gen 1, sparjen z 12 gigabajti delovnega pomnilnika in (najmanj) 256 GB shrambe. Prostora za pomnilniško kartico ni, lahko pa si omislimo različici s 512 GB ali z enim terabajtom. Silno drobovje pomeni, da bo prav vse, kar vržemo vanj, letelo kot sneta sekira, pa naj gre za procesorsko požrešne aplikacije ali pa strojno najzahtevnejše igre. In igranje iger je na foldu 4 pravo veselje, še posebno pri tistih zvrsteh, kjer je dobro imeti pregled nad terenom.

Super slika

Samsung galaxy Z fold 4 v zloženem stanju. FOTO: Staš Ivanc

Oba zaslona ponujata odlično podobo, česar smo pri Samsungu že vajeni. Oba uporabljata tehnologijo organskih diod (amoled), sta visokoločljivostna in imata prilagodljivo, do 120-herčno osveževanje slike. Manjši, 6,2-palčni (15,7-centimetrski) zaslon ima 904 krat 2316 točk z razmerjem stranic 23,1: 9, večji, 7,6-palčni (19-centimetrski) pa 1812 krat 2176 točk z razmerjem stranic 10,8: 9. Tudi svetilnost je odlična, da o barvah in kontrastih niti ne govorimo, a to je tako ali tako glavni adut amoled zaslonov. Tudi zvok iz stereozvočnikov je zelo dober.

Solidna baterija

Za konec poglejmo še baterijo, pardon, bateriji s skupno kapaciteto 4400 mAh. Številka sicer ni nizka, a treba je upoštevati, da tako velik zaslon požre veliko energije. V praksi se vse skupaj kar dobro obnese, tako da telefon zdrži ves dan normalne uporabe, če pa bomo veliko uporabljali glavni zaslon in nažigali igrice, ga bo treba napolniti še pred večerom. Na srečo pozna hitro polnjenje s 25-vatnim napajalnikom, s katerim se baterija do polovice napolni v pol ure, do konca pa potrebuje uro in 19 minut. Pametno si je omisliti tudi kak ovitek, ki bo zaščitil telefon, pa čeprav bo z njim izgubil nekaj na lepoti.

200.000 prepogibanj naj bi prenesel pregibni zaslon.

Igrice na velikem zaslonu so lepo pregledne. FOTO: Staš Ivanc

Samsung galaxy Z fold 4 je odličen telefon, ki bo verjetno tudi pri nas našel nekaj kupcev, čeprav je že iz cene (1800 evrov v prosti prodaji) jasno, da gre za nišni izdelek. Vsekakor pa je zelo zanimiv in tehnično dovršen izdelek.