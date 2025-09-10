PAŠA ZA OČI

Četrt stoletja zapisani konjem

V Radohovi vasi proslavili jubilej domačega konjerejskega društva, živali in zbrane je blagoslovil šentviški župnik Izidor Grošelj
Fotografija: Predstavitev vaj visoke klasične dresure in šole nad zemljo, ki sta jo izvedla Alojz Lah in trenerka Nastja Matešič. FOTO: Gašper Stopar
Predstavitev vaj visoke klasične dresure in šole nad zemljo, ki sta jo izvedla Alojz Lah in trenerka Nastja Matešič. FOTO: Gašper Stopar

Drago Perkodrago.perko@delo.si
10.09.2025 ob 18:00
10.09.2025 ob 18:00

Ko društvo dopolni 25 let delovanja, se spodobi, da to slavnostno zaznamuje. To se je zgodilo pri gasilskem domu na Selu pri Radohovi vasi, kjer je četrt stoletja delovanja praznovalo Konjerejsko društvo Radohova vas. Kot se za tovrstna srečanja spodobi, je bilo slovesno, pa tudi prava paša za oči, že na začetku, še preden so sedli za mize. Praznovanje se je začelo s slavnostno povorko konj in konjskih vpreg, nadaljevalo pa s prireditvijo, na kateri so se člani in obiskovalci spomnili začetkov društva ter pogledali v prihodnost. Svoj čas so bili konji pri hiši cenjeni in spoštovani. Če je imela hiša par konj, je bilo, kot bi imel danes dober traktor. Konji so bistveno olajšali težko delo. Če si imel več parov, je bil to že skoraj luksuz; tisti bolj premožni so imeli par konj za delo, z enim parom pa so se ob nedeljah odpravili k maši. Danes so konji simbol tradicije, spomin na neke druge čase, hkrati pa še znamenje ljubezni do domačih živali in prijetnega druženja.

S konji na srečanje FOTO: Gašper Stopar
S konji na srečanje FOTO: Gašper Stopar

Slavnostnega dogodka so se udeležili vsi dosedanji predsedniki društva: ustanovni predsednik Milan Vrhovec, Davorin Tomažin ter aktualni predsednik Primož Vrhovec, ki nadaljuje družinsko tradicijo. Krajše obdobje je društvu predsedoval Nejc Rus. V svojih nagovorih so poudarili pomen prijateljstva, sodelovanja in ohranjanja tradicije, ob tem pa izrazili hvaležnost ustanovnim članom in vsem, ki so v teh letih soustvarjali zgodbo društva. Zbornik, ki je poklon vsem, ki so pred 25 leti postavili temelje društva, in vsem, ki so skozi leta omogočili njegov razvoj, je predstavil odgovorni urednik Davorin Tomažin. Zbrane je nagovoril tudi župan Dušan Strnad, ki je poudaril, da je Konjerejsko društvo Radohova vas v četrt stoletja pustilo močan pečat v občini Ivančna Gorica. Ob jubileju je društvu izročil tudi županov spominski kovanec Prijetno domače.

Nagradili so najbolj zaslužne. FOTO: Gašper Stopar
Nagradili so najbolj zaslužne. FOTO: Gašper Stopar

Na prireditvi se je društvo zahvalilo z jubilejnimi plaketami posameznikom, ki so pripomogli k ustanovitvi društva leta 1999, pa tudi lokalnim društvom, organizacijam in posameznikom, ki soustvarjajo konjeniško zgodbo. Zahvalili so se sosednjim prijateljskim društvom ter sponzorjem in donatorjem, ki so omogočili praznovanje 25-letnice.

Ponosni so na društveni prapor. FOTO: Gašper Stopar
Ponosni so na društveni prapor. FOTO: Gašper Stopar

Blagoslov konj in njihovih rejcev je opravil šentviški župnik Izidor Grošelj. Po uradnem delu je sledilo druženje z bogatim spremljevalnim programom. Obiskovalci so se lahko preizkusili v jahanju, se zapeljali s kočijo in ogledali prikaz vleke hlodov. Za glasbeno popestritev so poskrbeli člani Moškega pevskega zbora Prijatelji in ansambel Šrangarji.

Ob jubileju so izdali tudi zbornik. FOTO: Gašper Stopar
Ob jubileju so izdali tudi zbornik. FOTO: Gašper Stopar

