Cepiva je dovolj, zanimanja premalo

Zdaj ni nobenega dvoma več – približuje se četrti val epidemije. Mutirana oziroma delta različica koronavirusa, ki je mnogo bolj kužna od prevladujoče alfa različice, se širi predvsem iz Portugalske in Španije, zato trenutna mir in sproščenost zagotovo ne bosta več dolgo trajala. Med zdravstvenimi delavci je le malo odziva. FOTO: Matej Družnik Če so se še prejšnji teden strokovnjaki spraševali, kdaj bo izbruhnil četrti val, je zdaj jasno, da je že skoraj tu. V zadnjem tednu so se vrnili maturantje iz Španije, trenutno je pozitivnih 180, med njimi so prav gotovo tudi delta sevi, okužili p...