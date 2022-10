Ko so konec septembra ob Celovški cesti v Šiški v Ljubljani predstavili gradnjo doslej najvišjega poslovno-stanovanjskega kompleksa v Sloveniji, smo se vprašali, kdo se je pri prejšnjih gradnjah še spogledoval z višino. Dejstvo je, da bo v prihodnosti vse manj zemljišč, zato bodo stavbeniki prisiljeni več stanovanj graditi na manjšem prostoru. Tako se je dogajalo že v preteklosti, in prav to – razmeroma majhen prostor za gradnjo – je vplivalo na načrtovanje in gradnjo novih stolpnic, uradno znanih pod imenom Spektra, manj uradno pa ju imenujejo Celovška dvojčka. Kristalna palača j...