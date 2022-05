Celiakija je imunsko pogojena sistemska bolezen, ki je posledica uživanja glutena in sorodnih beljakovin v pšenici, rži, ječmenu in v nekaterih primerih tudi ovsu. Gre za kompleksno in neozdravljivo bolezen, za njen razvoj pa so pomembni tudi imunološki in okoljski dejavniki. Velja za eno najpogostejših kroničnih bolezni pri otrocih in odraslih, v Evropi zaradi nje trpi približno odstotek prebivalcev. V vseh starostnih obdobjih »Pogosteje prizadene ženske. V skupine z večjim tveganjem spadajo bližnji sorodniki bolnikov s celiakijo, bolniki z diabetesom tipa 1 ali drugimi avtoimunskimi ...