Čeferin, Alibaba in 40 razbojnikov

Aleksander Čeferin je poklical Jacka Maja, ustanovitelja in solastnika kitajskega spletnega velikana Alibaba, in ga prosil za donacijo. Kitajski poslovnež in filantrop je Sloveniji namenil 300.000 zaščitnih mask, ki so 18. marca prispele na letališče v belgijskem Liègeu. V isti pošiljki je bila tudi donacija Jacka Maja za Belgijo in Francijo. »Thank you, Aleksander,« je na družbenem omrežju zapisal predsednik vlade Janša. Vlada je morala poskrbeti, da je pošiljka iz Liègea prispela do Slovenije. Kitajski poslovnež Jack Ma je ob posredovanju Aleksandra Čeferina Sloveniji namenil 300...