Philip Glass je danes star 85 let in je pravzaprav šele zadnjih 30 let res slaven in uspešen skladatelj. Dolgo je moral voziti taksi, delati kot selilec ter početi še marsikaj drugega, da je lahko prišel do točke, od katere velja za enega najpogosteje izvajanih skladateljev na svetu. »Lahko bi rekli, da se po Mozartu v bistvu ni spomnil ničesar novega, vendar je v glasbi vseeno ustvaril nov svet, ki mi je neznansko všeč,« je nekoč pripovedoval eden najvidnejših slovenskih pianistov Bojan Gorišek. »Pri njem se počutiš kot otrok v peskovniku. In nikoli ti ni dolgčas.« Me...