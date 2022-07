Če čebula če bi ne imela

Danes si poglejmo veznik če. Pa ne bomo tako suhoparni, kot bo kazalo na začetku. Najprej pač moramo našteti odvisnike, ki jih uvaja. To so: pogojni – za izražanje pogoja, s katerim se uresniči dejanje nadrednega stavka, s povednim naklonom (Nič se ti ne bo zgodilo, če boš pameten.) ali pogojnim (Če bi globoko kopali, bi prišli do vode.); časovni – za izražanje dejstva, da se dejanje nadrednega stavka ponovi, kadar koli se izpolni pogoj, v pomenu kadar (Dobro mu je delo, če ga je kdo hvalil.); dopustni – za izražanje dejstva, kljub kateremu se dejanje nadrednega stavka ure...