Če bo treba, ustanovim versko sekto

Na srečanje ob vznožju Ljubljanskega gradu je prišel v pasji družbi, zato najprej poskušam izvedeti, ali je pes res človekov najboljši prijatelj. »Psička Rea pasme border collie me spremlja že dobro leto in name je tako navezana, da je ne morem pustiti same niti za trenutek. Tudi na intervjuju je hotela biti zraven, da ne bi česa zamudila. Ne vem, ali je najboljši prijatelj, je pa definitivno pes najbolj zvest spremljevalec. In čustveni manipulator,« pove Tešky v smehu in mi razloži njeno srce parajočo zgodbo. »Pred dobrim letom sem šel v hrvaško Koprivnico reševat drugega p...