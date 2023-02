Beneški karneval je eden najbolj razigranih in najbolj privlačnih pustnih dogodkov na svetu. Sila dolgo tradicijo ima, saj prve omembe segajo 1000 let v preteklost. Po množičnosti in posebnosti se lahko s pustnimi Benetkami primerja le še karneval v Riu de Janeiru v Braziliji. Letos se je rajanje v mestu na vodi začelo v nedeljo, 5. februarja, in bo trajalo do 21. februarja. V časih pred epidemijo se je tam gnetlo kar okoli tri milijone obiskovalcev z vsega sveta. Beneški pustni karneval je prvič omenjen leta 1094. Po letu 1296 je Beneška republika med karnevalom uvedla javni praznik, to je b...