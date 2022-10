Čas za nakup novega plašča

V teh dneh lahko na ulicah opazimo veliko platnenih balonarjev in drugih prehodnih površnikov, z nastopom nižjih temperatur pa bo narasla potreba po toplejših zimskih bundah in volnenih plaščih. V trgovinah že lahko najdemo nadvse pestro izbiro, ker je nakup kakovostnega kroja dobra investicija za več sezon, pa spodaj svetujemo, katerega izbrati. Črna volnena klasika S črno pozimi ne moremo zgrešiti in temen volnen plašč se je znova uvrstil med najbolj zaželene kose nove modne sezone. Črnina nam daje neomejene možnosti za kombiniranje, prav tako bomo z njo vedno dosegli bolj eleganten videz....