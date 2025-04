Čas je, da presadimo lončnice

Vsak ljubitelj lončnic ve, da jim je treba vsake toliko časa poleg pravega odmerka vode, svetlobe in ljubezni nameniti nov substrat, jih torej presaditi. Postopek je nujen, saj rastlinam tako omogočimo optimalno rast in razvoj, zdravje in boljšo odpornost, a veliko je odvisno od vrste rastline, ki jo imamo doma. Tiste, ki rastejo hitro, bodo verjetno vsako leto potrebovale nov lonček, počasneje rastoče, denimo kaktus, bodo v enem zadovoljne po tri leta ali celo več.

Najbolj očitni znaki, da se bomo morali lotiti tega sicer malce umazanega dela, so, ko se zemlja v lončku suši hitreje kot običajno, ko vidimo korenine, ki rastejo skozi drenažne luknje na dnu ali so se prerinile na površino, ko lončnica že nekaj časa ne raste, sicer cvetoča rastlina ne cveti več ali ji odmirajo spodnji listi. Če nismo prepričani, lahko rastlino previdno odstranimo iz posode in si ogledamo korenine; če so gosto prepletene, ne smemo več odlašati.

Če so korenine gosto prepletene, ne smemo več odlašati. FOTO: Getty Images

Nekatere le redko potrebujejo presajanje, saj jim stisnjene korenine ustrezajo; gre za rastline, ki so prilagojene ekstremnim razmeram, denimo suši, sem uvrščamo kaktuse, sukulente, zračne rastline in nekatere vrste orhidej.

Namenska zemlja

Vedeti moramo, da presajanje ne pomeni nujno menjave trenutnega lončka, pomembneje je, da rastlini namenimo svež substrat in z njim hranila. Omenimo še, da nikoli ne presajamo cvetočih rastlin, saj je to zanje velik stres, počakati moramo na konec te njihove faze.

Nikoli ne presajamo cvetočih rastlin.

Strokovnjaki se strinjajo, da je najboljši čas za presajanje pomlad, saj bo imela lončnica v tem primeru dovolj časa za razvoj korenin v novi zemlji do zimskih mesecev, ko bo v stanju mirovanja in bo potrebovala počitek.

Rastlinam tako omogočimo optimalno rast in razvoj. FOTO: Getty Images

Uporabimo namensko kakovostno zemljo, zaščitimo okolico, lončnico nežno vzamemo iz dozdajšnjega domovanja in jo pregledamo; odstranimo porumenele liste, korenine osvobodimo zemlje in lonček, če uporabimo starega, temeljito očistimo. Na dnu uredimo drenažo iz kamenčkov ali črepinj, tudi glinopora. Korenine nekoliko zrahljamo in dodamo primeren substrat, razporedimo ga po lončku, rahlo potrkamo ob mizo, da se enakomerno razporedi. Ne gnojimo dodatno, da ne tvegamo opeklin korenskega sistema; dodatna hranila rastlini namenimo po kakšnem mesecu. Po presajanju jo temeljito zalijemo in morda dodamo še malce zemlje.