Čarobne pripovedi za najmlajše

Foto: arhiv založbe

Pavla Hanáčková: Kako praznujejo božič po svetu

Morfem Plus

Vonj po pecivu, slišijo se božične pesmi, vsa hiša je čudovito okrašena, mame pripravljajo dobre jedi in vsi se navdušeno veselijo obdarovanja. Kljub temu da božič praznujejo skoraj vsepovsod, najdemo po svetu veliko razlik. Si že kdaj slišal za kalikantzarja? In ali veš, kdo prinese darila otrokom na Finskem? Kaj je pan de jamón? Kje je mogoče, da se ljudje ob božiču sončijo in plavajo v morju? Če boš prebral to knjigo, boš izvedel veliko zanimivih novih stvari. Božična steklena krogla te bo odpeljala kamor koli in je skrita na vsaki sliki.

Foto: arhiv založbe

Marko Kravos: Zlatorog

Pivec

Zgodba o Zlatorogu je nastala po različnih ljudskih pripovedih in zgodovinskih virih, ki govorijo o legendah in mitih iz našega alpskega visokogorja. S prenovo starih pripovednih motivov je želel avtor tako mlade kot odrasle bralce opozoriti na pravljično izročilo iz naših krajev, obenem pa v njih obuditi odnos do naravnega okolja, ki ga v pravljici poosebljajo Bele žene sredi čudežnega vrta v osrčju Triglavskega pogorja, Zlatorog pa predstavlja bajeslovno bitje z večno življenjsko močjo v krvi in rogovju.

Foto: arhiv založbe

David Litchfield: Mali Božiček iz čudežne prodajalnice igrač

Hiša knjig

Zgodba, ki jo je napisal in ilustriral avtor številnih uspešnic, je prava praznična poslastica, ki s svojo srčnostjo in darežljivostjo postavlja v ospredje čar božičnega duha. Ta navdihujoča, božično obarvana pripoved govori o mladem Nikiju, ki je želel osrečiti vsakega otroka v mestu, pa četudi le za en dan. Prelepa zgodba bo otrokom približala pravi pomen velikodušnosti, ki ni le božična, in v njih prebudila občutek sočutja in prijaznosti, ki sta v tem svetu tako pomembna.

Foto: arhiv založbe

Helena Kraljič: Božič v gozdu

Morfem Plus

To ni le pravljica o živalih, ki imajo neverjetne, čudežne, skrivnostne lastnosti, saj so te živali podobne nam vsem. Želijo si, da bi bili božični prazniki čim lepši, zato veverica nabere oreščke, lisica speče medenjake, volk z mladičkoma pa pripravi imenitne sladkorne palčke ... A pozor! Nenadoma nekdo v svoj brlog odnese vse dobrote in okraske. Kdo je to? Kdo neki si drzne narediti kaj tako neprijaznega in nezaslišanega? Je gozdni tat, ki želi vse le zase, ali morda kdo drug?

Foto: arhiv založbe

Astrid Lindgren: Lisjak in škrat

Zala

Zvezdnata noč je, lepa in mrzla. Lačen lisjak Mihi se prikrade do kmetije, da bi našel hrano. Zagotovo se bo kaj našlo zanj! Kakšna kokoš bi bila prava poslastica! Ljudje lisjaka ne opazijo – ga pa opazi škrat, ki čuva kmetijo, ljudi in kokoši. Kako neki se bosta srečala in kdo bo zmagal? Napeta zgodbica izpod peresa izjemne pisateljice obljublja čarobno božično občutje za vse, ki imamo radi imenitne slikanice. Hkrati pa jo krasijo čudovite ilustracije, ki naredijo prav prečudovito vzdušje za ta čas v letu.

Foto: arhiv založbe

Jernej Kuntner: Berta

Mohorjeva družba

Na jasi sredi Snežniških gozdov s svojo družino živi srnica Berta. Čeprav obdana z vrstniki, je najpogosteje sama. Radovedna, bistra in zvedava, a tiha in plašna, je posebna in drugačna. Zato nima pravih prijateljev. Če bi hodila v šolo, bi svoje popularne sošolce gledala le od daleč. Nikogar ne bi zanimale njene veščine, njena nadarjenost in preudarnost. Ničkoliko otrok natanko ve, kako se spregledana Berta na robu jase, na robu svoje družbe, v resnici počuti. A tistega usodnega zimskega večera se vse spremeni …