Čarobna koprska nogometna noč

Zelo sem ponosen na strokovni štab, ki si je tako zamislil tekmo. Predvsem pa sem ponosen na glavne protagonistke, ki so odigrale izjemno. Vsa čast. Kaj se je zgodilo? To, kar mi že nekaj časa verjamemo. Da bi s takim rezultatom lahko premagali Irsko, si nismo mislili. Moramo biti skromni. Smo pa verjeli, da jih lahko premagamo. Tokrat je šlo vse v pravo smer. Res je bil fantastičen večer. Svoj optimizem in vero v to ekipo utemeljujem na tem, da smo že na prejšnjih tekmah pokazali, da zmoremo in da lahko igramo z višje rangiranimi. Vztrajali smo pri našem konceptu, začenši z visokim pritiskom,« je Saša Kolman, selektor slovenskih nogometašic, strnil prve vtise po veličastni zmagi Slovenije proti Irski (4: 0) na drugi tekmi nove sezone Uefine lige narodov.

Selektorju nasmeh ni in ni šel z obraza. Pričakovano, logično. V tem torkovem večeru, vreme je bilo kot nalašč za nogomet, so njegove varovanke, članice reprezentance Slovenije, odčitale lekcijo Irski, 25. reprezentanci na svetu in udeleženkam zadnjega svetovnega prvenstva. To je bil večer, ko je Slovenija tudi javno vložila kandidaturo za prvo mesto v skupini in naskok na elitni razred evropskega ženskega reprezentančnega nogometa, štiri dni prej je Slovenija v gosteh ugnala Grčijo (2:1).

Lara Prašnikar je v dobri strelski formi, Irkam je zabila dvakrat. FOTO: NZS

Kot je pristavil Bojan Prašnikar, ki ženski nogomet pozorno spremlja tudi zaradi svoje hčerke Lare, na ta večer je zabila dva mojstrska gola, je bila to največja zmaga članic Slovenije nad višje rangirano reprezentanco. Slovenija je odčitala Irkam lekcijo borbenosti, pristopa, discipline v igri, kreativnosti, predvsem pa pragmatičnosti. Videlo se je, da je strokovni štab Saše Kolmana (v štabu so Nuša Ladinek, Matej Mavrič Rožič, Roman Bezjak, Karlo Gračner in Mladen Dabanović) detajlno preučil Irke.

Proti Turčiji Izbranke Saše Kolmana bodo naslednjo tekmo v tem tekmovanju v skupini B2 igrale 4. aprila proti Turčiji.

Slišale za podcenjevanje

Tudi reprezentantkam se je smejalo po tekmi na koprski Bonifiki. »Noro je, veselje je bilo nepopisno. To je naša prva zmaga proti eni taki dobri ekipi s takim rezultatom. Pred tekmo si tega ni nihče mislil. Smo pa plan realizirale popolno. Pred tekmo smo veliko pozornosti namenili duelom. Vedele smo, da so Irke kakovostne, hitre, močne. Zavedali smo se, da je naša priložnost, če spravimo žogo za njihovo zadnjo linijo. Ko se nam je to speljalo, smo same prihajale do priložnosti, in to je bilo ključno. Prvi gol? To smo parkrat trenirali na pripravah. Cilj je bil, da naše zadnje vezne igralke navlečejo njihove igralke, žoga pride v sredino, sledi obrat na drugo stran in imela sem zelo lahko delo za dosego prvega gola. Zdaj smo dokazale sebi in tudi preostalim ekipam ter vsej Evropi. Pred tekmo smo slišale tudi nekaj podcenjevanja, Irke so šle v tekmo z levo roko. A dokazale smo, da smo resna ekipa, na katero se je treba dobro pripraviti,« je bila jasna in glasna Lara Prašnikar, sicer napadalka nemškega Eintrachta. Za Slovenijo je v 78 tekmah dosegla že 45 golov, dva tudi v mrežo Irske.

Saša Kolman od jeseni 2023 vodi reprezentanco. FOTO: NZS

Za prvega, vodilnega, ta je v tej čarobni koprski noči bistveno olajšal delo Sloveniji, ji je podala Zara Kramžar. »Pripravili smo se na te protinapade, ko ima Irska zadaj veliko luknjo. Lara me je poklicala, videla sem jo in ji podala, potem se je zgodilo, kar se je zgodilo,« je članica italijanskega Coma podoživela prvi napad in prvi gol Slovenije. »Kar smo se dogovorili pred tekmo, so punce povsem udejanjile in taktični plan izvedle. To pot smo igrali v malce drugačni postavitvi. Ker smo se prilagodili nasprotniku, da bi ga zaprli po vsem igrišču. Ob polčasu pa sem jih spomnil, da še ni konec tekme. Bile so ekipe, ki so ob polčasu finale lige prvakov vodile s 3:0 ... V nadaljevanju so nas Irke stisnile, a je naša ekipa pokazala karakter in tekmo mirno pripeljala do konca,« je po tekmi dodal selektor Kolman.