Naj bosta prekleta graščak in tale turn, hudičev turn!« Mogoče so pred stoletji takole preklinjali tlačani, ko v času hude revščine soteškemu graščaku niso zmogli plačati zahtevanega davka, zato naj bi mu morali v zameno dati hčerke, da je nad njimi izživljal svojo spolno slo. To je le ena od legend, ki govorijo, kako je izjemen vrtni paviljon, ki je bil del dvorca Soteska, dobil svoje ime. Po drugi teoriji naj bi graščaku v turnu pripadala prva noč z vsako nevesto. Ne glede na to, katera legenda drži, so imeli kmetje v obeh primerih dovolj razlogov za jezo. Sem naj bi graščak vodil dekleta....