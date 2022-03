Čas takoj po prvi svetovni vojni je ponujal številne prilike, v katerih so lahko narodi uresničevali svoje osamosvojitvene težnje. Slovenci pa, kot da smo takrat zanemarili to možnost. Namesto da bi vsaj poskušali z lastno državo, smo vse sile napeli za novo večnarodno. Jugoslovansko idejo smo nekaterim celo vsiljevali in sami sebi zniževali ceno v prihodnji državni skupnosti. Nasilje nemških nacionalistov nad Slovenci, zlasti štajerskimi in koroškimi duhovniki, je upanje v avstrijsko prihodnost Slovencev ovrglo. Poti nazaj ni bilo več. Dasiravno je bila približno tretjina slovenskih duhovnik...