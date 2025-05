Čaj topi maščobe in varuje zdravje

Noben čaj nam ne bo čudežno stopil kilogramov, nekateri topli napitki pa so nam lahko v oporo, ko želimo odpraviti odvečno težo. Seveda pomaga že, da sladke in gazirane pijače nadomestimo z nesladkanim čajem, pri tem pa določene vrste priljubljenega napitka, ki vsebuje katehine, močne antioksidatne, dodatno spodbujajo presnovo maščob, po nekaterih študijah nas do tri skodelice na dan varujejo tudi pred srčno-žilnimi dogodki, prezgodnjo smrtjo in sladkorno boleznijo tipa 2. Neposredni učinki čaja na hujšanje sicer še niso povsem raziskani, a pitje čistega toplega napitka, sploh če nadomesti katero od skodelic kave, je nedvomno priporočljivo in dobrodejno za telo. Največ priljubljenih vrst pridobimo iz listov čajevca (Camellia sinensis), med njimi zelenega, črnega, belega in oolong, zdravilne učinke pa bomo okrepili z zdravim življenjskim slogom, ki vključuje veliko gibanja, dovolj spanja in zdravo prehrano.

Zeleni čaj

Verjetno najbolj znani vrsti čaja pripisujejo številne zdravilne lastnosti. Je odličen vir antioksidantov in alkaloidov, vsebuje tudi vitamine A, D, E, C, B, B5, H in K ter minerale mangan, magnezij, cink, krom in selen, karotenoide, tokoferole, bogata je tudi vsebnost fluorida in nekaterih drugih fitokemičnih spojin. Vsebuje epigalokatehin-3-galat, izjemno močan antioksidant, ki je zelo učinkovit pri uničevanju prostih radikalov in posledično pri preprečevanju raka. Zeleni čaj pomaga uravnavati raven sladkorja in holesterola v krvi, deluje protivnetno, krepi odpornost, pomaga odvajati tekočino in spodbuja prebavo ter skrbi za krvni tlak. Na splošno velja tudi za učinkovito shujševalno sredstvo, saj naj bi pomagal zniževati indeks telesne mase in preprečevati trebušno debelost, katehini pa spodbujajo predvsem presnovo maščob.

Pu-erh

Prav posebna vrsta čaja slovi kot pravi zdravilni napitek. Spada med zelene čaje, a je bolj črn od katerega koli črnega čaja, povedo izkušeni, ima pa malce nenavaden okus, po zemlji. A to naj vas nikar ne odvrne, pravijo poznavalci, kajti pu-erh čaj ima številne dobrodejne lastnosti. Pridelujejo ga z drugotno fermentacijo, deluje nadvse poživljajoče in razstrupljevalno, skrbi za dobro prebavo in pospešuje presnovo maščob, zato je nadvse primeren po težkem in mastnem obroku. Krepi kognitivne sposobnosti, spodbuja živčni sistem, srce in mišice, z antioksidanti nas varuje pred prostimi radikali in številnimi boleznimi. Uravnava sladkor, holesterol in trigliceride.

Črni čaj

Pogosto ostaja v senci zelenega, a črni čaj se hvali s številnimi zdravilnimi lastnostmi. Bogat je z antioksidanti teaflavini, tearubigini in katehini, ki lahko varujejo pred določenimi vrstami raka. Vsebuje več kofeina kot zeleni čaj, zato je učinkovitejše poživilo, ki v nasprotju s kavo ne vpliva na krvožilni sistem in ima zelo dolg učinek poživljanja. S polifenoli varuje celice pred poškodbami. Zmanjšuje tveganje za srčni kap, skrbi za krvni tlak in zamašitev žil, uravnava holesterol, krepi odpornost, varuje zobe in kosti, pomaga preprečevati zgodnje staranje. Ohranja budnost in skrbi za kognitivne sposobnosti ter krepi odpornost. Spodbuja razgradnjo maščob in preprečuje zelo nevarno trebušno debelost.

Beli čaj

Bledo rumena vrsta čaja je zaradi visoke cene nekoč veljal za napitek premožnih, danes pa je mnogo dostopnejši in tudi bolj priljubljen. Hvali se z nežno sadno aromo in zakladnico antioksidantov, vsebuje pa manj kofeina, zaradi česar njegov poživljajoči učinek ni tako izrazit. Kot kažejo študije, pomaga preprečevati raka, uravnava krvni tlak in holesterol, varuje srce, krepi kosti, čisti kožo in upočasnjuje proces staranja. Spodbuja presnovo maščob in preprečuje skladiščenje energije iz mastnih živil.

Oolong

Polfermentirani čaj oziroma oolong (znan je tudi kot wulong) je vmesna stopnja med zelenim in črnim čajem, topljenje maščob pa je ena od lastnosti, zaradi katerih je ta čaj skorajda čez noč postal tako priljubljen. Po japonski raziskavi namreč pospeši razgradnjo maščob tudi za 20 odstotkov, in to ne le v budnosti, ampak tudi med spanjem! Čaj krepi tudi srce, saj je bogat s polifenoli, znižuje holesterol in krvni tlak, zmanjšuje vnetja in pomaga preprečevati nekatere kožne bolezni, kot je ekcem, vzdržuje gostoto kosti in pomaga preprečevati osteoporozo. Izboljšuje koncentracijo in kognitivne sposobnosti, varuje nas pred sladkorno boleznijo tipa 2.

Rooibos

Ime čaja izhaja iz afrikanščine in pomeni rdeči grm. Ne vsebuje kofeina, zato ga lahko uživamo tudi v večernih urah. Je bogat vir antioksidantov, vitamina C, pa tudi mineralov, zato učinkuje proti staranju. Ohranja mladostno kožo in blaži vnetja ter kožna obolenja, denimo, dermatitis. Vsebuje visoko raven flavonoidov, zato spodbuja zdravo prebavo in podpira celoten prebavni sistem. Pripomore k lajšanju driske in krčev, blaženju slabosti ter želodčnim in prebavnim motnjam. Spodbuja h kurjenju maščobe na trebuhu, raziskave pa kažejo celo, da skrbi za dvig hormona, ki signalizira, da smo siti, kar pomeni, da nam pomaga zavirati tek ter pospeševati presnovo in preprečuje nastanek novih maščobnih celic.