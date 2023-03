Brskanje po sebi

Nekateri za pisanje dnevnika potrebujejo posebno orodje. Lep zvezek, nalepke, barvice marsikomu pomagajo najti kreativnost, na katero so pozabili, da je naseljena v njih. Drugi si izberejo poseben svinčnik, morda celo nalivno pero. Morda ne potrebujete ničesar od tega, samo nekaj minut tišine. S pomočjo pisanja dnevnika lahko bolje identificiramo kup negativnih misli in besed, ki jih skozi dan izrečemo sami sebi. Sami sebi smo namreč pogosto največji sovražniki. Zato izberite teme, s katerimi boste odkrili, kje ste neprijazni do sebe, in našli način, da se spodbujate in tudi sami sebi stojite ob strani. Na tak način lahko izluščite svoje težave, strahove in skrbi ter jih počasi lupite in razrešujete, dokler ne izginejo. Ker se vse življenje pojavljajo vedno novi, je pisanje dnevnika vaja, ki jo lahko izvajate do konca svojih dni ali pa le v najtežjih trenutkih. Pravil ni, obstaja le eno vodilo: poskrbite zase.

Samorefleksija

Pisno raziskovanje vaših vrednot, mnenj in osebnostnih lastnosti vas lahko veliko nauči o tem, kdo ste kot oseba. Ta poglobljeni razmislek lahko okrepi ne le odnos, ki ga imate s samim seboj, ampak tudi povezave, ki jih gradite z drugimi. Tu je nekaj razmislekov in iztočnic za to področje.

1. Katere vrednote se vam zdijo najpomembnejše v življenju (poštenost, pravičnost, nesebičnost, zvestoba ...)?

2. Kako se vaša dejanja ujemajo s temi vrednotami?

3. Katere tri spremembe lahko naredite, da boste živeli v skladu s svojimi osebnimi vrednotami?

4. Opišite se s prvimi 10 besedami, ki vam pridejo na misel. Nato naštejte 10 besed, s katerimi bi se radi opisali. Nazadnje naštejte nekaj načinov, kako te opise spremeniti v resničnost.

5. Kaj najbolj cenite pri svoji osebnosti?

6. Katere vidike sebe težje sprejemate?

7. Raziščite eno ali dve mnenji, ki ste ju imeli v preteklosti, a ste od takrat podvomili o tem ali ju celo spremenili. Kaj vas je pripeljalo do spremembe tega mnenja?

8. Naštejte tri osebna prepričanja, ki ste jih pripravljeni ponovno proučiti ali nadalje raziskati.

9. Dokončajte ta stavek: Moje življenje bi bilo nepopolno brez ...

10. Opišite enega ali dva pomembna življenjska dogodka, ki sta vam pomagala oblikovati to, kar ste danes.

11. Kdaj si najbolj zaupate?

12. Kdaj težje verjamete svojim instinktom?

13. Za katere tri stvari si najbolj želite, da bi jih drugi (ljubljeni, potencialni prijatelji in partnerji, poklicni kolegi itd.) vedeli o vas?

Neprijetna čustva

Pisanje dnevnika vam lahko pomaga izraziti težka in boleča čustva in jih začeti premagovati. Prav to je eden od glavnih vzrokov, da so pisanje dnevnika in iztočnice, ki jih tu berete za pomoč pri tem, tako dragocena aktivnost. Potlačitev neželenih čustev in misli se lahko na začetku zdi koristno. Odrivanje teh občutkov namreč pomeni, da se izognete bolečini in nelagodju, ki ga povzročajo, kajne? Ni nujno. Vsaj ne za dolgo. V resnici lahko izogibanje čustvenim stiskam bolečino in neprijetne občutke le še okrepi. Ta bolečina spi pod površjem vaših vsakodnevnih misli, dokler je ne morete več zadržati. Ko končno začne brbotati, se bo morda zdela bolj sapo jemajoča in nevzdržna kot na začetku. Te iztočnice vam lahko pomagajo raziskati in produktivno obdelati zahtevna čustva.

1. Katere težke misli ali čustva se vam najpogosteje porodijo?

2. Katera čustva najtežje sprejemate (krivda, jeza, razočaranje ...)? Kako jih obvladujete?

3. Opišite izbiro, ki jo obžalujete. Kaj ste se iz tega naučili?

4. Kateri deli vsakdanjega življenja vam povzročajo stres, frustracije ali žalost? Kaj lahko storite, da spremenite te izkušnje?

5. Katere tri stvari lahko v trenutku zmotijo dobro razpoloženje in vas sesujejo? Katere strategije uporabljate za boj proti tem učinkom?

6. Katere so tri samouničujoče misli, ki se pojavijo v vašem samogovoru? Kako jih lahko preoblikujete, da se namesto tega spodbudite?

7. Katere strategije spoprijemanja vam pomagajo prebroditi trenutke čustvene ali fizične bolečine?

8. Komu zaupate svoje najbolj boleče in vznemirjajoče občutke? Kako se lahko povežete z njimi, ko se počutite slabo?

9. Česa se najbolj bojite? Ali so se vaši strahovi skozi življenje spreminjali?

Če se zaradi pisanja o bolečih čustvih počutite še slabše, se ni treba truditi. Morda naj vam preostale iztočnice pomagajo vzpostaviti navado rednega vodenja dnevnika, preden se lotite zahtevnejših tem. U. J.