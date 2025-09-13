Nogomet daje brezdomcem novo priložnost

Napaka takšna ali drugačna in človek pristane na ulici. V Sloveniji naj bi po neuradnih ocenah živelo nekaj več 3000 brezdomcev. Svetu ostaja nekaj poizkusov, ko skušajo že tako stigmatizirane posameznike vračati v družbo in jim dajati dostojanstvo. Tudi s pomočjo nogometa in svetovnega nogometnega prvenstva, prvič so ga organizirali v avstrijskem Gradcu leta 2003, letošnje 20. tekmovanje je gostilo Oslo. Za nekaj let ga je prekinil covid-19, zdaj pa brezdomke in brezdomci spet zabijajo gole in driblajo. Nogometašice in nogometaši so na Norveško prišli po priložnost, dokazovanje, po gole, podaje, solze in srečo. Organizatorji so v Oslo prenesli tudi razpravo o reševanju brezdomstva: v času prvenstva je v Nobelovem centru za mir potekal forum Cities Ending Homelessness, ki je povezal mesta, nevladne organizacije in socialne programe.

Ogorčeni boj za vsako ped igrišča FOTO: Homeless World Cup

Najprej zapornik, zdaj kapetan

Stefan Beerkens, danes nizozemski reprezentant, je bil star komaj šest let, ko se je pridružil svoji prvi domači ekipi na jugu Nizozemske. Bil je nadarjen, vztrajen in vedno uvrščen v prvo postavo. A ko je postal najstnik, so se stvari spremenile. Ločitev staršev pri njegovih šestnajstih ga je, kot pravi sam, iztirila. »Zelo hitro sem začel drseti navzdol,« pravi. Doma se ni želel zadrževati. Mati je imela novega partnerja, oče pa mu je postavil ultimat, naj izbere med njim in mamo. Ni mogel izbrati. Odšel je od doma, začel kaditi marihuano in jo kmalu tudi prodajati. Pristal je v zaporu. Ko je tam pristal drugič, ga je to streznilo. »Ob koncu leta 2009 sem prišel iz zapora in brat mi je ponudil, da se preselim k njemu. Sčasoma je postalo preveč, zato sem se preselil v Utrecht. Tam sem dobil prostor v zavetišču za brezdomce in si rekel: to bom izkoristil, da spremenim svoje življenje,« se ozre na preteklost. V zavetišču je začel prostovoljno delati, kar mu je prineslo tudi plačano zaposlitev, ki jo opravlja že deset let. Poleg tega je dobil povabilo, da se pridruži nogometni ekipi. »Upam, da bom s svojimi življenjskimi izkušnjami lahko motiviral druge, ki so tam, kjer sem bil jaz,« sklene kapetan nizozemske ekipe.

Nogomet jim daje novo priložnost. FOTO: Homeless World Cup

Naslova v Afriko

Za naslov so se potegovale ekipe iz 40 držav v moški konkurenci in 24 držav v ženski. V skupnem seštevku je turnir gostil 63 ekip iz 48 držav oziroma kar 500 nogometašev in nogometašic. Prvič v 20-letni zgodovini tekmovanja sta lovoriki osvojila Egipt v moški in Uganda v ženski konkurenci.

Moški finale je prinesel napeto dramo: Egipt je s 4: 3 ugnal Portugalsko in postal prvi afriški prvak. Egipčani so na poti do trofeje izločili tudi branilce naslova iz Mehike in v polfinalu še Južno Afriko. V ženskem finalu je Uganda zablestela z rezultatom 6: 0 proti Mehiki in prekinila njen izjemni niz sedmih zaporednih naslovov. Junakinja večera je bila Stella Namisango s petimi goli. Po uspehih sicer vodi Mehika: v ženski konkurenci ima devet naslovov svetovnih prvakinj, pri moških pet.

V Oslu so igrale tudi nogometašice. FOTO: Homeless World Cup

Udeleženci morajo biti stari najmanj 16 let ter izpolnjevati enega od pogojev: da so brezdomci, da zaslužijo z ulično prodajo časopisov, da so prosilci za azil brez priznane zaščite ali da sodelujejo v programih rehabilitacije, kjer je brezdomstvo del njihove zgodbe. Igre potekajo na manjših igriščih, velikih 22 x 16 metrov. Ekipo na igrišču sestavljajo trije igralci v polju in vratar, menjave so neomejene. Tekme trajajo 14 minut, razdeljene na dva polčasa po sedem minut. Sistem točkovanja je prilagojen: zmaga prinese tri točke, neodločen izid vodi v kazenske strele, kjer zmagovalec dobi dve točki, poraženec pa eno.

Slovenski pečat

Slovenija je na prvenstvu igrala desetkrat – leta 2015 je bila najvišje, na 21. mestu, zadnjič je igrala na SP leta 2019. »Hvala bogu nisem bil brezdomec, ampak ker sem pripadnik romske skupnosti, sem imel pravico nastopati za reprezentanco. Sem pa spoznal tam ljudi, ki živijo oz. so živeli v katastrofalnih razmerah. Tudi nekateri naši člani, nekdanji zasvojenci ... Ko tam spoznaš druge ljudi, druge kulture in slišiš njihove težke zgodbe, začneš ceniti tisto, kar imaš doma. Ko smo prispeli tja, nam je bila cilj čim boljša uvrstitev. Bili smo 25. od 70 držav. Ko zdaj pogledam nazaj, vidim, da rezultat sploh ni pomemben, pomembno je to, kar si postal. Od takrat sem boljši človek, drugače gledam na določene stvari. Mogoče mi je ravno ta izkušnja iz leta 2013 dala željo, da postanem uspešen. Vedno pravim, da ne glede na to, kako težko nam je, obstajajo rešitve,« se igranja na svetovnem prvenstvu spominja danes 36-letni Andrej Bajič Šarkezi iz Gomilic pri Turnišču, ki na družbenih omrežjih navdušuje pod imenom Andrej Bakreni.