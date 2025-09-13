ŠPORT

Nogomet daje brezdomcem novo priložnost

Na Norveškem se je končalo 20. svetovno prvenstvo za brezdomce. Slovenija zadnjič na tekmovanju leta 2019.
Fotografija: Veselju Egipta ni bilo ne konca ne kraja. FOTO: Homeless World Cup
Odpri galerijo
Veselju Egipta ni bilo ne konca ne kraja. FOTO: Homeless World Cup

Drago Perkodrago.perko@delo.si
13.09.2025 ob 18:00
Drago Perkodrago.perko@delo.si
13.09.2025 ob 18:00

Napaka takšna ali drugačna in človek pristane na ulici. V Sloveniji naj bi po neuradnih ocenah živelo nekaj več 3000 brezdomcev. Svetu ostaja nekaj poizkusov, ko skušajo že tako stigmatizirane posameznike vračati v družbo in jim dajati dostojanstvo. Tudi s pomočjo nogometa in svetovnega nogometnega prvenstva, prvič so ga organizirali v avstrijskem Gradcu leta 2003, letošnje 20. tekmovanje je gostilo Oslo. Za nekaj let ga je prekinil covid-19, zdaj pa brezdomke in brezdomci spet zabijajo gole in driblajo. Nogometašice in nogometaši so na Norveško prišli po priložnost, dokazovanje, po gole, podaje, solze in srečo. Organizatorji so v Oslo prenesli tudi razpravo o reševanju brezdomstva: v času prvenstva je v Nobelovem centru za mir potekal forum Cities Ending Homelessness, ki je povezal mesta, nevladne organizacije in socialne programe.

Ogorčeni boj za vsako ped igrišča FOTO: Homeless World Cup
Ogorčeni boj za vsako ped igrišča FOTO: Homeless World Cup

Najprej zapornik, zdaj kapetan

Stefan Beerkens, danes nizozemski reprezentant, je bil star komaj šest let, ko se je pridružil svoji prvi domači ekipi na jugu Nizozemske. Bil je nadarjen, vztrajen in vedno uvrščen v prvo postavo. A ko je postal najstnik, so se stvari spremenile. Ločitev staršev pri njegovih šestnajstih ga je, kot pravi sam, iztirila. »Zelo hitro sem začel drseti navzdol,« pravi. Doma se ni želel zadrževati. Mati je imela novega partnerja, oče pa mu je postavil ultimat, naj izbere med njim in mamo. Ni mogel izbrati. Odšel je od doma, začel kaditi marihuano in jo kmalu tudi prodajati. Pristal je v zaporu. Ko je tam pristal drugič, ga je to streznilo. »Ob koncu leta 2009 sem prišel iz zapora in brat mi je ponudil, da se preselim k njemu. Sčasoma je postalo preveč, zato sem se preselil v Utrecht. Tam sem dobil prostor v zavetišču za brezdomce in si rekel: to bom izkoristil, da spremenim svoje življenje,« se ozre na preteklost. V zavetišču je začel prostovoljno delati, kar mu je prineslo tudi plačano zaposlitev, ki jo opravlja že deset let. Poleg tega je dobil povabilo, da se pridruži nogometni ekipi. »Upam, da bom s svojimi življenjskimi izkušnjami lahko motiviral druge, ki so tam, kjer sem bil jaz,« sklene kapetan nizozemske ekipe.

Nogomet jim daje novo priložnost. FOTO: Homeless World Cup
Nogomet jim daje novo priložnost. FOTO: Homeless World Cup

Naslova v Afriko

Za naslov so se potegovale ekipe iz 40 držav v moški konkurenci in 24 držav v ženski. V skupnem seštevku je turnir gostil 63 ekip iz 48 držav oziroma kar 500 nogometašev in nogometašic. Prvič v 20-letni zgodovini tekmovanja sta lovoriki osvojila Egipt v moški in Uganda v ženski konkurenci.

Moški finale je prinesel napeto dramo: Egipt je s 4: 3 ugnal Portugalsko in postal prvi afriški prvak. Egipčani so na poti do trofeje izločili tudi branilce naslova iz Mehike in v polfinalu še Južno Afriko. V ženskem finalu je Uganda zablestela z rezultatom 6: 0 proti Mehiki in prekinila njen izjemni niz sedmih zaporednih naslovov. Junakinja večera je bila Stella Namisango s petimi goli. Po uspehih sicer vodi Mehika: v ženski konkurenci ima devet naslovov svetovnih prvakinj, pri moških pet.

V Oslu so igrale tudi nogometašice. FOTO: Homeless World Cup
V Oslu so igrale tudi nogometašice. FOTO: Homeless World Cup

Udeleženci morajo biti stari najmanj 16 let ter izpolnjevati enega od pogojev: da so brezdomci, da zaslužijo z ulično prodajo časopisov, da so prosilci za azil brez priznane zaščite ali da sodelujejo v programih rehabilitacije, kjer je brezdomstvo del njihove zgodbe. Igre potekajo na manjših igriščih, velikih 22 x 16 metrov. Ekipo na igrišču sestavljajo trije igralci v polju in vratar, menjave so neomejene. Tekme trajajo 14 minut, razdeljene na dva polčasa po sedem minut. Sistem točkovanja je prilagojen: zmaga prinese tri točke, neodločen izid vodi v kazenske strele, kjer zmagovalec dobi dve točki, poraženec pa eno.

Slovenski pečat

Slovenija je na prvenstvu igrala desetkrat – leta 2015 je bila najvišje, na 21. mestu, zadnjič je igrala na SP leta 2019. »Hvala bogu nisem bil brezdomec, ampak ker sem pripadnik romske skupnosti, sem imel pravico nastopati za reprezentanco. Sem pa spoznal tam ljudi, ki živijo oz. so živeli v katastrofalnih razmerah. Tudi nekateri naši člani, nekdanji zasvojenci ... Ko tam spoznaš druge ljudi, druge kulture in slišiš njihove težke zgodbe, začneš ceniti tisto, kar imaš doma. Ko smo prispeli tja, nam je bila cilj čim boljša uvrstitev. Bili smo 25. od 70 držav. Ko zdaj pogledam nazaj, vidim, da rezultat sploh ni pomemben, pomembno je to, kar si postal. Od takrat sem boljši človek, drugače gledam na določene stvari. Mogoče mi je ravno ta izkušnja iz leta 2013 dala željo, da postanem uspešen. Vedno pravim, da ne glede na to, kako težko nam je, obstajajo rešitve,« se igranja na svetovnem prvenstvu spominja danes 36-letni Andrej Bajič Šarkezi iz Gomilic pri Turnišču, ki na družbenih omrežjih navdušuje pod imenom Andrej Bakreni.

Ko tam spoznaš druge ljudi, druge kulture in slišiš njihove težke zgodbe, začneš ceniti tisto, kar imaš doma.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

nogomet svetovno prvenstvo brezdomci Norveška Slovenija

Priporočamo

Posredovanje v ljubljanskem Polju: zaprli cesto in onemogočili izhod iz naselja (FOTO)
Mračne napovedi iz Nemčije: Za nami je zadnje poletje v miru in spokojnosti
Kamera v gozdu posnela prizor, ki je popolnoma zmedel znanstvenike (VIDEO)
Lado in Anela sta se po poroki pojavila v javnosti, okrog njiju se je kar trlo znanih (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Posredovanje v ljubljanskem Polju: zaprli cesto in onemogočili izhod iz naselja (FOTO)
Mračne napovedi iz Nemčije: Za nami je zadnje poletje v miru in spokojnosti
Kamera v gozdu posnela prizor, ki je popolnoma zmedel znanstvenike (VIDEO)
Lado in Anela sta se po poroki pojavila v javnosti, okrog njiju se je kar trlo znanih (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.