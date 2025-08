Brez odstrela medvedov ne bo šlo

Tisto sredo zvečer, bilo je okoli devete, je eden naših bralcev na Rakitni opazil medvedko z mladičem. »Pod bajto sta se sprehajala ...« Potem pa se je lahko šele naslednje jutro po razdejanih smetnjakih tudi na lastne oči prepričal, kako sta jih kosmatinca pošteno premetala. Le nekaj ur pozneje je prišlo nedaleč stran, na Sarskem, do napada medvedke na človeka, »ki mu je uspelo ubežati in ni bil poškodovan«, so sporočili Ižanci. Tamkajšnje prebivalstvo se je iz previdnosti in strahu za nekaj časa raje pozaprlo v svoje domove. Po projekcijah bo spomladi 2027 že okoli 1100 medvedov. »Šlo je z...