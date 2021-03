V Centru za obrazno zdravje Pušnik-Novljan so od leta 1999 uspešno opravili več tisoč operacij oči. Poleg laserskih opravljajo tudi operacije oči, pri katerih pacientu zamenjajo lečo. Medtem ko so slednje navadno primernejše za starejše od 45 let, so laserske, obstaja jih več vrst, priporočljive predvsem za paciente med 20. in 40. letom. Ste primerni?O laserskem odpravljanju dioptrije razmišljate, če: ● ste stari med 20 in 40 leti, ● imate zdrave oči, brez znakov bolezni, poškodb ali visokega očesnega tlaka, ● je vaša dioptrija stabilna vsaj eno leto in se ni spremenila več...