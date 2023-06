V 19. stoletju so se poleg časnikov in revij uveljavili tudi satirični oziroma humoristični listi, ki so objavljali raznovrstna, praviloma krajša satirična besedila in karikature. Prednjačili so Francozi, med letoma 1830 in 1914 je v Franciji izhajalo več kot 350 satiričnih listov. Po njihovih zgledih so začeli satirični listi izhajati tudi pri drugih večjih narodih. V drugi polovici 19. stoletja je v habsburški monarhiji bralce zabavalo na desetine satiričnih listov, od leta 1869 tudi slovenski. Damir Globočnik že vrsto let raziskuje zgodovino slovenskega humorja. FOTO: osebni arhiv Damirja ...