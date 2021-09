Bratcema ponudila 50 kokošk!

Pred časom smo pisali o žalosti bratcev Kušnik iz Lovrenca na Pohorju, 10-letnega Jurija in dve leti mlajšega Filipa. Fantiča z Zemlakove kmetije sta ostala brez svojih ljubljenk. V torek, 27. julija, pozno popoldne sta na neograjeno domačijo pritekla lovska psa in pokončala šest kokoši, rešenk iz baterijske reje: Bello, Rjavko, Fazanko, Krempeljček, Lucky in Lučka. Filip in Jurij imata štiri nove ljubljenke. Fotografije: osebni arhiv Pokol bi bil še hujši, če se v bližini ne bi znašel gospodar, Jurijev in Filipov dedek Ivan Kušnik, ki je krvoloka pregnal. Zgodba iz Nedeljskih novic je ganila ...