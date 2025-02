Branje za zimske počitnice

Elizabeth Strout:

Ime mi je Lucy Barton

Hiša knjig

Lucy Barton počasi okreva po posegu, ki bi moral biti rutinski. Obišče jo mati, s katero ni govorila že leta. Neškodljivo obrekovanje ljudi iz Lucyjinega otroštva v Amgashu v Illinoisu je tisto, kar ju spet poveže. A pod površjem se skrivata napetost in hrepenenje, ki sta vplivala na vsak vidik Lucyjinega življenja: njen pobeg od disfunkcionalne družine, njeno željo po pisanju, njen zakon, njeno ljubezen do hčera.

Dejan Tiago-Stanković:

Zamalek

Mladinska knjiga

To je roman o kismetu, arabski besedi za usodo, in posthumnem življenju. Vešče napisana zgodba, ki se izvije iz pripovedi priseljenke Arne, se odvija sredi Kaira, v elitni četrti Zamalek. V romanu ne spoznavamo samo prepletenih usod Kairčanov najrazličnejših stanov, verskih in drugih običajev, temveč postaja na trenutke glavni junak kar mesto samo. V njem živijo junaki z nenavadnimi življenji.

Priscilla Morris:

Črni metulji

Meander

Sarajevo, pomlad 1992. Mesto, kjer je preplet kultur enako nemogoče ločiti kot sladkor in moko v kolaču, se znajde v obroču. Petinpetdesetletna slikarka in profesorica Zora verjame, da bo sovražnost trajala le nekaj tednov, in ostane v obleganem mestu. Na vzhodu mesta, kjer v ozki dolini domujejo bombardirane mošeje, cerkve, knjižnice in hiše starega mesta, oblak prestreljuje škrlat. Sonce ali goreče stavbe? Sarajevsko rdeča. Tako se zdaj reče.

Vesna Milek:

Kleopatra: Naj se zgodi

Beletrina

Roman o zadnji ptolemajski kraljici Kleopatri VII. je izpisan v prvi osebi ter gostem, skorajda hipnotičnem jeziku, v njem pa odkrivamo pravo podobo te neobičajne vladarice. Zahod bi jo rad predstavil kot krvoločno vladarico in prešuštnico, a je sposobna in genialna ženska, ki je po očetovi smrti v deželi ponovno vzpostavila osiromašeno gospodarstvo, gradila namakalne sisteme, jezove, spomenike in najveličastnejše stavbe.

Ann Patchett:

Tom Lake

Hiša knjig

Spomladi 2020 se Larine tri hčere vrnejo v družinski sadovnjak v severnem Michiganu. Med obiranjem češenj zaprosijo mamo, naj jim pove zgodbo o Petru Duku, slavnem igralcu, s katerim sta bila pred leti, ko sta nastopala v gledališču Tom Lake, skupaj na odru in v ljubezenskem razmerju. Medtem ko se Lara spominja preteklosti, njene hčere preučujejo svoja življenja in odnos z mamo.

Ingvild H. Rishøi:

Zvezdna vrata

Mladinska knjiga

Desetletna Ronja živi z očetom in starejšo sestro Melisso. Počitnice so tik za vogalom in oče je spet brez dela. Ko mu Ronja pomaga najti službo prodajalca božičnih dreves, se zdi, da se je njegova sreča obrnila. V trenutku je hladilnik povsem založen in njun ljubeči oče diši po jelkinih iglicah namesto pivu. Toda takoj, ko dobi denar v roke, postane skušnjava, da bi šel v lokalni pub Stargate, prevelika. In dekleti sta spet prisiljeni poskrbeti sami zase.