Branje za rast: odprite svoj um

Danaja Lorenčič Nepopolna

Mladinska knjiga

Presunljiva izpoved o spoprijemanju s perfekcionizmom, ki je zarezal v vsako poro avtoričinega življenja. Ena izmed značilnosti perfekcionizma je, da ga težko omejimo zgolj na eno področje našega življenja. Avtorica v posameznih poglavjih opisuje vplive perfekcionizma na ljubezenski odnos, na delo, gospodinjska opravila, vlogo matere in hčere. V knjigi se bo prepoznal marsikdo, ki ga ženejo nemogoče visoka merila, s katerimi v resnici želi doseči samo eno: da bi bil sprejet in ljubljen kot otrok, starš, partner, prijatelj, delavec, gospodinjec ipd.

Dr. Judson Brewer Odstiranje anksioznosti

Hiša knjig

Anksioznost vključuje vse od blagega vznemirjenja do popolne panike. Vendar je tudi gonilo različnih oblik zasvojenosti in slabih navad, s katerimi se spopadamo. Poleg tega tesnoba živi v delu možganov, ki se upira racionalnemu razmišljanju. Zato se ujamemo v zanke anksioznih navad, iz katerih se ne moremo izviti samo z razmišljanjem ali močjo volje. Dr. Brewer nas uči, kako oblikovati miselne zemljevide, da odkrijemo sprožilce, jih omilimo s preprostim, a učinkovitim prakticiranjem radovednosti ter treniramo svoje možgane s pomočjo čuječnosti in drugih praks, za katere je njegov laboratorij dokazal, da so lahko uspešne.

Caroline M. Myss Anatomija duha

Primus

Po petnajstih letih raziskovanja področja energijske medicine je avtorica izdala knjigo, njeno delo pa kaže, kako se vsaka bolezen ujema z vzorcem čustvenega in mentalnega stresa, prepričanj in stališč, ki vplivajo na določene dele človeškega telesa. Knjiga predstavlja tudi avtoričin prelomni model sedmih središč duhovne in fizične moči v telesu, v katerem je združila starodavne modrosti treh duhovnih tradicij – hindujskih čaker, krščanskih zakramentov in kabalističnega drevesa življenja –, da bi ponazorila sedem stopenj, ki jih moramo vsi prepotovati v iskanju višje zavesti in duhovne zrelosti.

Kelly McDaniel

Hrepenenje po mami

Mladinska knjiga

Motnje hranjenja, toksični odnosi, čustvena nihanja in zasvojenost jemljejo energijo in zahtevajo veliko dela na sebi. Ko je priznana ameriška terapevtka predvsem z ženskami delala na transformaciji teh vzorcev, je ugotovila, da imajo vse skupno hrepenenje po mami. Ta izraz je skovala sama in opisuje globoko rano, ki jo ima veliko odraslih, ujetih v samodestruktivne navade. Avtorica poveže negativne vzorce obnašanja z različnimi oblikami pomanjkanja materinske ljubezni, ponudi pot do ozdravitve in nas pelje skozi konkretne tehnike za spreminjanje toka negativnih misli in ujetosti v pesimizem.

Lisa Feldman Barrett Sedem in pol spoznanj o možganih

UMco

Zbirka očarljivo povezanih esejev o človeških možganih se požene v odgovore na vprašanja, ki se nam porajajo o tem zanimivem delu našega telesa. V sedmih esejih (ter z dodatno zgodbo o tem, kako so se možgani razvili) ta priročna, zabavna in zavzetemu bralcu dostopno podana vsebina knjige razkriva najnovejša spoznanja nevroznanstvenih raziskav. Spoznali boste, od kod prihajajo možgani, kako so zgrajeni (in zakaj je to pomembno) in kako soustvarjajo vse, kar izkušate. Avtorica se loti tudi mitov o plazilskih možganih, vojne med razumom in čustvi ter vprašanja, kaj določa naše obnašanje.

Carl Gustav Jung Arhetipi in kolektivno nezavedno

Beletrina

Utemeljitelj analitične psihologije je bil tudi fascinanten pri podajanju svojega znanja in raziskovanja. V knjigi, v kateri se dotakne specifičnih arhetipov, kot so mati, ponovno rojstvo, otroško božanstvo oziroma božansko dekle, in motiva duha, kot se pogosto pojavlja v ljudskih pravljicah, ter tako imenovanega šarlatana (pavlihe). Med drugim nam sporoča, da svojega uma in življenja ne oblikujemo sami, temveč so ga močno oblikovale izkušnje številnih generacij pred nami. Kolektivno nezavedno se nanaša prav na te skupne koncepte, poseljeno pa je tudi z arhetipi, ki se pojavljajo v zgodbah, mitih in sanjah. U. J.