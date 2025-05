Boštjana je navdihnila Kenijka

Skupina Victory je z novo skladbo malce pohitela: prinaša sonce, morje, brezskrbnost in smeh, torej vse, kar je tesno povezano s poletjem. Po zadnji skladbi Pest soli so jih zasrbele pete, zato so si zaželeli plesnih poletnih ritmov in nastala je skladba z zanimivi naslovom Džua.

V videospotu lahko opazimo tudi legendarno slovensko kolo. FOTO: arhiv skupine

Vse se je začelo po naključju na koncertu v Idriji, kjer jim je Dare Kaurič predstavil idejo za pesem. Pravo poletno iskrico pa je zanetilo potovanje člana Boštjana Zupančiča v Afriko, kjer so slovenskemu refrenu dodali še refren v svahiliju. Kaj je sploh Džua? In od kod ideja, da bo prav ta beseda naslov nove pesmi? Skrivnostna in melodična beseda v svahiliju pomeni sonce. V novi pesmi sonce ni le del narave – je simbol vsakega, ki nam v življenje prinese svetlobo, veselje in toplino.

Skladbo je aranžiral nekdanji član skupine Victory Aleš Čadež, ki je pesmi dal značilni Victory zvok. Snemali so v Ljubljani, ženske vokale pa so posneli v improviziranem kenijskem studiu – v getu, kjer je bilo poleg sonca prisotne predvsem veliko pozitivne energije.

Boštjana je na potovanju navdihnila pevka Faith Odera Mourine Weells. FOTO: arhiv skupine

Tudi videospot ima posebno zgodbo – tri snemalne dneve po najlepših kotičkih Slovenije, eksotične prizore iz Kenije, aston martin iz prejšnjega videospota, retro kolo tomos in ogromno sonca. Glavna vloga v zgodbi pripada Faith Odera Mourine Weells, čudoviti pevki, ki jo je Boštjan srečal v Keniji in je bila njegov navdih za sanjsko ljubezensko zgodbo. »Kako malo je treba, da si lahko vesel, zadovoljen, pa čeprav nimaš okoli sebe dragih avtomobilov, motorjev, prestižnih restavracij, klubov, hitre hrane, oblačil po zadnji modi in nakupovalnih centrov,« se Boštjan spominja obiska Afrike. Skladba in videospot pa sta le začetek vsega, kar sledi v prihodnjih mesecih: skupina se namreč intenzivno pripravlja na 35-letnico delovanja.