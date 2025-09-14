Boštjan Romih: Le kaj si pes misli o meni?

Ko pomislimo na Boštjana Romiha, se pred nami zarišeta glas in obraz, ki ju že desetletja spremljamo na televizijskih in radijskih programih. V njem se zrcalita toplina in humor, ki ju zna preplesti s profesionalno zanesljivostjo, zato ni presenetljivo, da ga občinstvo čuti kot »domačega«. V zadnjih letih se je posvetil tudi predajanju znanja drugim, zlasti na področju javnega nastopanja in komunikacije, kjer ga mnogi poznajo kot predavatelja, ki zna odpreti oči in umiriti tremo. Zdaj ga je potegnilo na povsem novo pot: na gledališki oder, kamor je stopil sam, brez soigralcev in – kot sam poud...