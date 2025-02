Bosta Nasina astronavta dobila plačane nadure?

Astronavta Sunita Williams - Suni in Barry Wilmore - Butch sta se 5. junija 2024 odpravila na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) v okviru tretjega in zadnjega preizkusa Boeingove nove kapsule Starliner, ki je prvič poletela s posadko. Misija bi morala trajati le osem dni, potem pa bi se astronavta vrnila na Zemljo, vendar sta zaradi težav s Starlinerjem še vedno tam gori.

Tam gori je trenutno sedem astronavtov z različnih misij. FOTO: Nasa

Astronavtoma, ki sta na ISS ostala osem mesecev dlje, kot je bilo načrtovano, bivanje v vesolju ni tuje, in iz njunih izjav se zdi, da nista preveč nezadovoljna. »Pravzaprav nama gre kar dobro. Veste, imava hrano, imava oblačila. Ne počutiva se zapuščena, ujeta ali nasedla, ekipa na ISS pa je fantastična,« sta povedala v nedavnem intervjuju s televizijsko mrežo CNN. Na ISS je trenutno sedem astronavtov, še trije pa so na kitajski vesoljski postaji. »A razumem, zakaj bi kdo morda tako mislil. Prišla sva pripravljena in predana. To je bistvo programa človeških vesoljskih poletov: pripravljeni smo na vse nepredvidene okoliščine, ki si jih lahko zamislimo, in se nanje odzovemo,« sta zatrdila.

Sunita Williams je na vesoljskih sprehodih preživela kar 62 ur in 6 minut. FOTO: Nasa

Med bivanjem v vesolju je Williamsova, ki ima slovenske korenine, postavila tudi nov rekord. Na začetku tega meseca sta astronavta zapustila varno zavetje ISS in opravila vesoljski sprehod, pri čemer je Williamsova dosegla najdaljši skupni čas vesoljskih sprehodov kot astronavtka, pri čemer jo je celo fotografirala amaterska astronomka na Zemlji. V odprtem vesolju je preživela kar 62 ur in 6 minut, kar jo uvršča na četrto mesto Nasine lestvice vseh časov.

Williamsova je postavila tudi nov rekord.

Pred izstrelitvijo 5. junija lani FOTO: Joe Skipper/Reuters

Marsikdo na spletu se je že vprašal, ali astronavti prejmejo kakšno nadomestilo zaradi nepričakovano dolgega bivanja na Mednarodni vesoljski postaji. Po besedah nekdanje astronavtke Catherine Coleman - Cady je odgovor bolj ali manj ne. Med bivanjem na ISS astronavti prejemajo redno plačo brez kakšnega posebnega dodatka, Nasa pa krije življenjske stroške in hrano na vesoljski postaji. A kakor je povedala Colemanova, obstaja določena vsota za nepredvidene stroške, ki jo mora Nasa izplačati po zakonu, in sicer štiri dolarje (približno štiri evre) na dan. Po trenutnem načrtu naj bi nova misija proti Mednarodni vesoljski postaji poletela 12. marca. Kakor je povedal Wilmore, naj bi kak teden predajali posle, tako da se bosta s Sunito na Zemljo vrnila okoli 19. marca.