Bosna pred novo vojno in razpadom?

Vprašanje, ali je na vidiku nova vojna, si je v zadnjih dneh najbrž zastavil marsikdo, ko je spremljal vesti, ki so prihajale iz Bosne in Hercegovine. Dobrih 26 let po koncu bojev v osrčju Balkana in podpisu Daytonskega sporazuma, ki je končal štiriletno morijo s stotisoči mrtvih in pregnanih, se znova oglašajo bobni vojne. Analitiki kot glavnega krivca za zdajšnjo krizo omenjajo Milorada Dodika, srbskega člana bosanskohercegovskega troglavega predsedstva. Ta je v odgovor na zakon, ki ga je BiH »vsilil« prejšnji visoki predstavnik mednarodne skupnosti, koroški Slovenec Valentin Inz...