Bose soundbar 600: kompaktno, a glasno

Ameriški Bose je znan po inovativnih rešitvah, s katerimi je sposoben iz zvočnikov majhnih dimenzij izvleči odličen zvok. Pa poglejmo, kako mu je to uspelo pri zvočniški letvi soundbar 600. Gre za malce večjega predstavnika zvočnikov iz Bosejeve serije soundbar, a vseeno dovolj kompaktnega, da lepo sede pred televizor: v dolžino meri 80 cm, širok je 10 cm, visok le štiri centimetre in pol, tehta pa dobre štiri kilograme. Notri se skriva pet zvočnikov: eden je usmerjen naprej, dva projicirata zvok navzgor, dva pa sta ob straneh.

Enostavna namestitev

Namestitev ni prav zapletena, je pa treba uporabiti Bosejevo mobilno aplikacijo Bose Music, ki je na voljo tako za iphone kot za androidne telefone, če želimo uporabljati še kaj več od le osnovnih funkcij predvajanja zvoka. S pomočjo aplikacije lahko povezujemo več Bosejevih zvočnikov, denimo, če hočemo zvočniško letev nadgraditi z nizkotoncem in z zadnjima prostorskima zvočnikoma. Samih nastavitev ni ravno veliko, a itak je vse večinoma najbolje pustiti na prednastavljenih nivojih.

Spodobna povezljivost

Nabor fizičnih priključkov. FOTO: Staš Ivanc

Soundbar 600 se lahko z zvočnimi viri poveže brezžično prek bluetootha, s čimer lahko postane pravi sobni pametni zvočnik, poveže se tudi z wifijem. Pozna tako Applov brezžični standard airplay kot Googlov chromecast in Spotifyjev connect, tako da je povezovanje s pametnimi telefoni mačji kašelj. Glavni vhod je seveda hdmi, s katerim se poveže s pametnim televizorjem; če naš televizor nima izhoda​ hdmi, pa ga s soundbarom povežemo prek optičnega kabla; kakovost signala bo enaka.

Impresiven zvok

Lepe linije v klasični črni. FOTO: Staš Ivanc

Kljub kompaktnim dimenzijam tale Bosejev soundbar iz sebe spravi impresivno zvočno podobo. Je že res, da nekih silnih basov ne moremo pričakovati iz tako majhne prostornine, vsekakor pa bodo neprimerno boljši in natančnejši od nizkih tonov, ki jih proizvede naš supertanki pametni televizor. A zvočna slika je široka, srednji in visoki toni lepo uravnoteženi in jasni, seveda pa to ni hifi zvočnik za natančno reprodukcijo glasbe.

Dobro predvaja glasbo, zablesti pa pri videovsebinah.

Izjemno pa se soundbar 600 obnese pri filmih in serijah, kjer zna še kako dobro izkoristiti svoja navzgor usmerjena zvočnika, ki znata pričarati res dobre prostorske zvočne učinke po standardu Dolby Atmos. Šestotica je dejansko sposobna projicirati zvok ne le nad poslušalca, ampak tudi za njega, tako da bo gledanje sodobnih filmov, ki ponujajo tovrstne zvočne učinke, res odlično. Najbolje pa bomo dober zvok in dobro stereo sliko cenili pri dialogih, ki nenadoma ne bodo več napol razumljivi. Edinole pri višjih glasnostih zna zvok postati malce oster in digitaliziran. A spet: kdor želi slišati in čutiti močne base pri eksplozijah, naj si omisli še kak Bosejev nizkotonski zvočnik.

Dobra cena

Mini daljinec. FOTO: Staš Ivanc

Pri vsem tem pa soundbar 600 niti ne stane tako veliko. Saj ne, da je Bose poceni firma, ampak za tale lično oblikovani kos pohištva, ki je sposoben predvajati res dober zvok, je treba odšteti 550 evrov, kar pa spet ni toliko denarja, seveda, če smo tudi za televizor odšteli neko konkretnejšo vsoto. In če dodamo še Bosejev nizkotonski zvočnik bass module 500 za 500 evrov, imamo že pravi pravcati hišni kino.