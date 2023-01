Zakon o zaščiti živali, ki so ga v državnem zboru sprejeli oktobra 2021, naj bi še letos doživel več sprememb in dopolnil. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je po razpravah na nedavnem posvetu z naslovom Za boljšo prihodnost živali, ki so se ga udeležili najvišji predstavniki vlade, državnega zbora in sveta ter več deset društev in zavetišč za zaščito živali, ugotovila, da je zakon tako nedorečen in pomanjkljiv, da je treba takoj začeti redni postopek za njegovo novelacijo. Da bi dobili zakon, ki bi bolje od dosedanjih zaščitil pravice vseh živali, so dali vedeti tako pobudn...