Pred kratkim sem obiskala manjši, modi posvečen dogodek, kjer je beseda med drugim nanesla na nemško šolo, v kateri otrokom ne dovolijo, da bi k pouku prihajali v trenirkah. Gospe, vse iz višjih krogov in ljubiteljice mode, so se po večini strinjale, da bi takšno pravilo morali uvesti tudi v slovenske šole. Ob pogovorih o trenirkah beseda vedno nanese na pred kratkim medijsko ovekovečeno subkulturo gaserjev in limk, pri katerih je trenirka prepoznavni znak. To je za nekatere še dodaten razlog, da bi trenirke (ki so, roko na srce, nadvse udobno oblačilo) v šoli dovoljevali le pri športnih dejav...