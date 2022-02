Tekmovalni boks je najtežji šport in početje, kjer si najbolj sam in osamljen. Je pa tudi rekreacija, kjer ne moreš goljufati in se skriti pred samim seboj. Boksarji pravijo, da ni nič narobe, če te premaga boljši nasprotnik – tragedija pa je, če se človek premaga sam. Pri Poletu boks že dolga leta priporočamo kot vrhunsko športno rekreacijo. Zakaj? Ker je pošten šport s trdnimi vrednotami. Dober za zdravje telesa in duše. Za ženske in moške in tudi za otroke. Izboljšamo zdravje srca in ožilja. Boks je odličen vir kardiovadbe, zaradi katere se srce krepi in pljuča garajo, tako da porab...